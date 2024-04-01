ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кардиолог рассказала, что нужно регулярно делать при низком давлении

Понедельник 01 апреля 2024 12:23
UA EN RU
Кардиолог рассказала, что нужно регулярно делать при низком давлении Какой анализ нужно регулярно сдавать при низком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Низкое артериальное давление - явление неприятное, чревато неприятными симптомами. Если человек принимает лекарства для повышения давления, необходимо регулярно сдавать важный анализ.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие способы помогут нормализовать давление.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Наталии Иванюк и сайт Doc.ua.

Что необходимо сдавать

По словам врача, все кардиологические пациенты, которые на постоянной основе принимают препараты для снижения давления, должны помнить, что нужно регулярно сдавать кровь на уровень калия.

"Такие препараты как ингибиторы АПФ, сартаны и калийсберегающие диуретики способствуют повышению уровня калия в крови и наоборот диуретики фуросемид и индапамид способствуют снижению уровня калия в крови", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что отклонение калия от нормы всегда будет провоцировать нарушение сердечного ритма, то есть возникновение аритмии.

Почему давление снижается

Гипотония - это артериальное давление, которое постоянно понижено по сравнению с нормальными показателями. Нормой считается соотношение систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления 120 на 80 мм рт. ст., ниже, например, давление 100 на 60 - это уже признак гипотонии.

Определенные условия могут вызвать длительные периоды гипотонии, которые могут оказаться опасными для людей с пониженным давлением, если их не лечить. От чего возникает пониженное давление, эти условия включают:

  • беременность из-за увеличения потребности в крови как от беременной женщины, так и от растущего плода
  • нарушение кровообращения, вызванное сердечным приступом или сердечным заболеванием
  • обезвоживание
  • авитаминоз
  • заболевания желудочного тракта могут быть связаны с тем, почему пониженное давление
  • эндокринные нарушения, такие как диабет, надпочечники и заболевания щитовидной железы
  • длительный постельный режим
  • шок, при котором ваши жизненно важные органы не получают достаточно кислорода
  • анафилактический шок, тяжелая форма аллергической реакции
  • большая потеря крови, из-за травм
  • инфекции крови
  • климатические изменения

Даже умеренные формы пониженного давления могут вызвать головокружение, слабость, обморок и риск травм при падениях.

Раньше мы сообщали, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.

Также мы писали о 5 овощах, помогающих снизить давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артерильное давление Кардиолог
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана