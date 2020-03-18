Це я вбила Еріку: з'ясувалися несподівані деталі "звернення" Зеленського

Під час звернення Зеленського про коронавірус сталася помилка (колаж: РБК-Україна)

На каналі ICTV допустили помилку при зверненні Зеленського про коронавірус

Через поширення коронавіруса в Україні і світі Володимир Зеленський 17 березня звернувся до українців за кордоном. Але на одному з телеканалів стався технічний збій - під час серйозної промови президента стали з'являтися дивні титри, схожі на текстове озвучення серіалу. Нові подробиці курйозного інциденту, чому так вийшло - в матеріалі Styler.

На дивацтва звернули увагу користувачі мережі. Причому, як з'ясувалося пізніше, таку помилку допустив тільки телеканал ICTV. В інших ефірах телеканалів, промова президента була подана без цих субтитрів.

"Не знаю що сталося в ефірі каналу ICTV, але під час виступу президента щось пішло не так, як треба", - написав Євген Галковський в Facebook.

"Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете...", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано, чому не від руки", "Крістіане, подай драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору", - такі субтитри були накладені на звернення Зеленського.

Звернення Зеленського через коронавірус на каналі ICTV (скрін: facebook.com/zhgal)

При цьому на YouTube-каналі телеканалу промова Зеленського також була подана без субтитрів. Як з'ясувалося, перед зверненням президента в ефірі каналу транслювався серіал "Нюхач". Оскільки його перервали для звернення Зеленського, стався технічний збій.

Саме на початку епізоду детективного серіалу і з'ясовували, хто вбив Еріку, і навіщо Крістіану потрібна була драбина.

Звернення Зеленського через коронавірус на каналі ICTV (відео: YouTube/ZG_trash)

Втім, канал ICTV поки ніяких коментарів з приводу інциденту не дає.

Раніше ми писали, що відомо про поширення коронавіруса в Україні і світі станом на 18 березня.