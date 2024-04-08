Это стоит увидеть. Украинцам показали, как тренируются водолазы-спасатели (фото)

В сети показали, как проходят тренировки водолазов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу ГСЧС Украины в Facebook рассказывает, что известно об этих учениях.
Согласно опубликованному сообщению, во время тренировки водолазы ГСЧС совершенствуют свои умения и навыки с помощью современного оборудования.
До использования оборудование необходимо тщательно проверить (фото: od.dsns.gov.ua)
Уточняется, что тренировки на воде проводятся на постоянной основе, так как позволяют быстро и эффективно выполнять задачи по назначению.
Спасатели на катере (фото: od.dsns.gov.ua)
"Так наши чрезвычайники готовы к любым вызовам", - подытожили в пресс-службе ведомства.
Тренировка водолазов ГСЧС (фото: od.dsns.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали об "элитных войсках" и делились с вами редкими кадрами с боевыми водолазами, которые уничтожают врага в тылу.
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