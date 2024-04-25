"Это творческий процесс": Оля Полякова раскрыла секрет идеального кулича на Пасху (видео)

Какие секреты использует Оля Полякова во время приготовления пасок

Естественно, начинает певица с опары. Для этого она берет молоко, которое необходимо осторожно смешать дрожжами и добавить в смесь муку.

Лайфхак Поляковой заключается в том, что чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска.

"Очень люблю печь куличи, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь паски, потому что это придает смысл жизни. Ты будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такой лучший кулич. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд, и теперь дарю его вам. Это будет самый вкусный кулич, который вы когда-нибудь пробовали", - говорит артистка.

Оля Полякова делится рецептом идеальной пасхи (скриншоты)

Полякова рассказала, что в последние годы выпекает куличи в бумажных формочках, тогда они дольше остаются мягкими. Также Оля выкладывает тесто в формы шариками.

Еще одним секретом певицы является то, что она украшает еще горячие пояса, по ее словам, таким образом глазурь держится лучше. А все детали можно увидеть в подробном видео артистки.

Какие продукты использует Полякова для приготовления куличей

Для опары:

300 мл молока;

300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

75 г живых дрожжей;

1 ч.л. сахара.

Оля Полякова демоснтрует, как готовит паски (скриншоты)

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков;

550 г сахара;

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

400 г сливочного масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинов;

сок 2 апельсинов;

ваниль;

5-7 г соли;

изюм, замоченный в коньяке или в воде.

Для глазури: