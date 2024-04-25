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"Это творческий процесс": Оля Полякова раскрыла секрет идеального кулича на Пасху (видео)

Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Оля Полякова уже много лет совершенствует свой собственный рецепт праздничного кулича. И, наконец, ей удалось найти форму идеальной выпечки.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео звезды на YouTube.

Какие секреты использует Оля Полякова во время приготовления пасок

Естественно, начинает певица с опары. Для этого она берет молоко, которое необходимо осторожно смешать дрожжами и добавить в смесь муку.

Лайфхак Поляковой заключается в том, что чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска.

"Очень люблю печь куличи, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь паски, потому что это придает смысл жизни. Ты будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такой лучший кулич. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд, и теперь дарю его вам. Это будет самый вкусный кулич, который вы когда-нибудь пробовали", - говорит артистка.

Оля Полякова делится рецептом идеальной пасхи (скриншоты)

Полякова рассказала, что в последние годы выпекает куличи в бумажных формочках, тогда они дольше остаются мягкими. Также Оля выкладывает тесто в формы шариками.

Еще одним секретом певицы является то, что она украшает еще горячие пояса, по ее словам, таким образом глазурь держится лучше. А все детали можно увидеть в подробном видео артистки.

Какие продукты использует Полякова для приготовления куличей

Для опары:

  • 300 мл молока;
  • 300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);
  • 75 г живых дрожжей;
  • 1 ч.л. сахара.

Оля Полякова демоснтрует, как готовит паски (скриншоты)

Для теста:

  • 18 яиц: 18 желтков, 9 белков;
  • 550 г сахара;
  • 1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);
  • 400 г сливочного масла;
  • цедра 1 лимона;
  • цедра 2 апельсинов;
  • сок 2 апельсинов;
  • ваниль;
  • 5-7 г соли;

изюм, замоченный в коньяке или в воде.

Для глазури:

  • 9 холодных яичных белков;
  • 11 ст.л сахара.

 

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Оля ПоляковаПасхаПаски