Это нужно знать должникам: вот какое имущество не имеет права арестовать исполнительная служба

В ряде случаев суд может назначить конфискацию имущества у должника, чтобы покрыть сумму долга. Но исполнительная власть имеет четко определенный перечень, какую собственность можно арестовать, а какую - нет.
О том, какое имущество должника не подлежит аресту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.
Какое имущество не имеет права арестовать исполнительная служба
"Для того чтобы вернуть долги, исполнители могут наложить арест на имущество для дальнейшей реализации. Однако есть перечень вещей, которые точно не будут описаны и реализованы", - объясняют юристы.
К ним относятся:
лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения
мебель - по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью, один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон - на каждого человека
предметы бытового потребления (посуда, средства гигиены, постельное белье), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи)
продукты и вода в расчете на три месяца или деньги, необходимые для приобретения запасов для питания должника и его семьи из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека
орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги
топливо для приготовления пищи и отопления жилья (на сезон)
имущество, привлеченное в отправлении религиозных культов и ритуальных обрядов, если оно является единственным источником дохода должника или членов его семьи
племенной, молочный и рабочий скот (по 1 единице), кролики (2 пары), птица (5 штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища, если они не связаны с предпринимательской деятельностью
посевной материал и несобранный урожай, если должник занимается индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание)
сельскохозяйственные принадлежности у должника, занимающегося индивидуальным сельским хозяйством
вспомогательные средства реабилитации у людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях
призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, выданные должнику