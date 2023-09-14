Это только вредит детям: вот чего не должны делать учителя на уроке

Учителя и ситуации на уроке бывают очень разными. Однако некоторые учителя могут унижать детей и отбивать любое желание изучать предмет.

Что не должны делать учителя - читайте в материале ниже .

Унижать детей за внешний вид

Следует знать, что одежда и аксессуары - это часть самовыражения человека. Однако иногда учителя заставляют учеников менять прическу или смывать макияж.

Даже если кто-то считает, что стиль одежды нарушает правила школы, никто не имеет права унижать ученика, критиковать внешний вид или заставлять возвращаться домой, чтобы переодеться.

Выгонять ученика из уроков

Случаются ситуации, когда ученик опоздал на урок и учитель, что наказать его, выгоняет из красоты. Или это может случиться из-за плохого поведения ребенка.

Однако такой поступок лишает ребенка права на образование.

Кричать

Если кто-то из учеников в классе ведет себя плохо, это не позволяет учителю поднимать голос. Такое поведение учителя разрушает доверие к детям.

Обсуждать учеников с другими детьми

Учителя не должны обсуждать семейные проблемы или другие частные данные одного ученика с другими. Часто дети не хотят, чтобы другие одноклассники знали даже об их оценках, не говоря уже о более персональных историях.

Обязанности ученика

Ученики должны быть в кабинете не позднее 5 минут до начала занятий. При входе в кабинет ученики должны здороваться с учителем и товарищами.

После звонка ученики должны немедленно занять свои места за учебными столами и приготовить все необходимое к уроку.

Ученики, желающие отвечать или спросить что-нибудь у учителя, обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом стараться привлекать к себе внимание учителя нельзя.

Подсказки и списывания на уроках запрещаются. Ученики должны относиться с уважением к учителям и одноклассникам.