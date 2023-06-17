Это не только для ЛГБТ. Гей из ВСУ объяснил важность однополых браков

В ходе разговора Аарон вспоминает яркий случай из собственной жизни, демонстрирующий важность принятия как гражданских партнерств, так и однополых браков.

"Когда я был в реанимации, моему парню запретили заходить, потому что он юридически для меня никто. Как мне быть, если у меня есть имущество, определенные сбережения, и со мной что-нибудь случится? Если у нас с парнем есть общий быт и имущество, как ему потом доказать, что мы были вместе юридически?" - возмущается Аарон.

Он также добавляет, что проснувшись в реанимации, он хотел бы видеть своего парня рядом, однако врачи не имеют права его пустить, ведь юридически пациенту он - никто.

То же касается и принятия важных решений по больному: сделать это могут только родные или близкие.

В случае Аарона ему пришлось говорить своей маме самые страшные слова в его жизни.

"Я лежу под капельницами и говорю ей: "Мам, если я, например, впаду в кому, отключайте меня от реанимации. Я не хочу быть овощем". Представьте маме услышать такие слова от ребенка, которого она 27 лет воспитывала. Это наша проклятая политика. До каких пор какой-то комитет будет решать за всю страну, надо нам этот закон или нет?" - не сдерживает эмоций бывший ЛГБТ-активист.

Что не так с профкомитетами

Аарон упоминает о профильном комитете Министерства обороны.

Во время первого голосования по созданию гражданских партнерств именно этот комитет выступил против инициативы. В учреждении заявили, что у них нет статистики относительно представителей ЛГБТ в армии.

"Сколько еще каминг-аутов и потерянных жизней вам нужно, чтобы люди могли сами решать, как и с кем им быть? Мы как граждане выбирали депутатов, чтобы они работали на нас и ради людей. А они работают ради своих интересов", - говорит. ЛГБТ-военный.