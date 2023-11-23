Это пригодится: как на самом деле правильно замораживать картофельное пюре

Можно ли замораживать картофельное пюре

Иногда получается так, что пюре готовят слишком много. В таком случае не обязательно заставлять всех доедать гарнир, чтобы он не испортился, а можно попытаться заморозить его.

Некоторые уловки помогут сделать ваше картофельное пюре таким же кремовым и вкусным, каким оно было в день приготовления.

Первое, о чем следует позаботиться при замораживании картофеля - большое количество масла и сливок. Этот отличный дуэт гарантирует не только хорошее замораживание пюре, но и то, что при разогреве картофель будет кремовой и ароматной.

Если вы готовили картофельное пюре на бульоне, то замораживание может оказаться не слишком удачным решением. Конечно, масло и сливки улучшат ситуацию, но обещать лучший результат в таком случае сложно.

Используйте специальные контейнеры

Контейнеры для хранения более крепкие и предназначены для использования в морозильной камере. Они лучше защитят пищу и снизят шансы развития странного запаха из морозилки.

Сначала блюдо охладите

Категорически запрещено класть горячие блюда в морозильную камеру. Все потому, что они могут разморозить другие блюда. А это приведет к порче продуктов и даже отравлению.

Как размораживать

Размораживать картофельное пюре можно в холодильнике, а именно оставить там на ночь. Это более мягкий способ приблизить его к комнатной температуре.

Для разогрева картофельного пюре можно использовать почти любой способ: на плите, в микроволновке или в мультиварке.

Если картофельное пюре кажется чуть-чуть сухим после того, как вы разморозили, добавьте еще одну порцию масла или сливок, чтобы сделать его более кремовым.

Как нельзя готовить пюре

Если нарезать картофель маленькими кубиками, то сварится он очень быстро, велика вероятность того, что он переварится и наберет очень много воды. Поэтому лучше всего резать картофель большими кусками, на половинки или четвертинки.

Также если вы заливаете картофель горячей или кипящей водой, он сварится неравномерно. Наружная часть сварится очень быстро и начнет развариваться, а внутри картофель еще будет сырым.

Делать пюре из недоваренного картофеля - плохая идея, поскольку блюдо будет невкусным, с комочками, которые не удастся разбить.

Соль нужно добавить в кастрюльку после закипания картофеля. Тогда картофель постепенно впитает у себя соль. Если солить уже сваренный картофель или готовое пюре, то вкус будет хуже и соли понадобится гораздо больше.