Так говорил даже Иван Франко? Действительно ли "шо" - языковая ошибка?

"Шо" - вовсе не ошибка?

Хотя многие считают, что слово "шо" - это суржик или языковая ошибка, на самом деле оно имеет глубокую лингвистическую основу и вполне естественно для части носителей украинского языка.

Это слово - не русизм

Во-первых, "шо" - не русизм. Этот вариант вопросительного местоимения "що" присущ юго-западным и северным украинским диалектам.

Его употребляют жители Волыни, Подолья, Закарпатья, Буковины, части Полесья. Исторически он функционирует в говорах этих регионов веками.

"Шо" использовали даже классики

Во-вторых, классики украинской литературы тоже использовали "шо" в своих произведениях. Это не стилизация под нелепость - а отражение реальной речи.

Например, Иван Франко писал: "Та шо ти мені розказуєш?". Подобные примеры есть у Панаса Мирного, Леси Украинки, Ольги Кобылянской.

Разговорное или литературное?

И наконец, языковеды классифицируют "шо" как разговорную, не литературную форму. Она не является нормативной в официально-деловом стиле - однако вполне естественна в неформальном общении.

Это диалектизм, а не суржик. И осуждать его - значит игнорировать богатство и разнообразие украинского языка.