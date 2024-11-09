Это шокирует: американские ученые создают дроны-зомби из птиц

Команда из Технического университета Нью-Мексико нашла способ создания дронов, которые могут быть незаметными среди дикой природы. Что говорят ученые в области использования таких странных устройств?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания NY Post рассказывает об уникальном эксперименте по созданию искусственных птиц.

Дроны, которые могут плавать и фиксировать движение

Исследователи создали дронов-"зомби" с использованием тел мертвых птиц. Команда из Технического университета Нью-Мексико нашла способ использовать части тел птиц для создания дронов, которые могут маскироваться среди дикой природы.

Ученые считают, что такие устройства помогут более эффективно наблюдать за дикой природой, ведь они сливаются с окружающей средой.

После презентации идеи в прошлом году инженеры Технического университета Нью-Мексико оборудовали уток механизмами, позволяющими им плавать на воде, а голубей - камерами, встроенными в область шеи.

Доцент кафедры механической инженерии доктор Мостафа Гассаналиан объяснил, что команда не наносит вреда птицам и не использует дронов для шпионажа.

Вот такие "живые" дроны создаются из птиц (фото: New Mexico Tech/SWNS)

Последние достижения проекта касаются создания дронов из двух таксидермических уток. Один вариант дрона имитирует движения ног утки, что позволяет ему естественно передвигаться в воде.

Этот инновационный проект сочетает физиологию птиц с передовыми механизмами дронов, что позволяет им имитировать природные полеты и поведение живых птиц.

Такие дроны трудно отличить от настоящих птиц (фото: New Mexico Tech/SWNS)

Кроме дронов-уток, команда продолжает совершенствовать проект, интегрируя сплавы с памятью формы в когти таксидермического голубя, что позволяет ему садиться на ветки и наблюдать за окружающей ситуацией. Доктор Гассаналиан подчеркивает, что единственная цель этого проекта - мониторинг дикой природы, а не шпионаж.

Ученые уверяют, что ни одной живой птице не был причинен вред при создании дронов, и не планируют это делать в дальнейшем. В работе используются только уже имеющиеся в продаже таксидермические птицы и перья, а команда сотрудничает с местными мастерами по таксидермии.

Дроны-птицы создаются во многих разновидностях (фото: New Mexico Tech/SWNS)

Основная цель проекта - создание безопасных и экологических платформ для мониторинга дикой природы, снижение риска столкновений птиц с самолетами возле аэропортов и содействие инновационным методам для исследований окружающей среды.

Это сочетание таксидермии с технологиями дронов открывает новую эру биоинспирированного инженерства, создавая гармонично взаимодействующие с природой многоцелевые дроны.