Как правильно подготовиться и пойти в свой первый поход: 10 практических советов
Походы - это не просто физическая нагрузка, но возможность глубже познать себя и насладиться природой в ее самом чистом виде. Если вы только начинаете, первый поход может показаться сложным, поэтому главные шаги подготовки и поведения в походе.
РБК-Украина (проект Styler) собрало главные шаги подготовки и поведения в походе, чтобы ваше знакомство с пешим туризмом было приятным и безопасным.
Планируйте заранее и проверяйте погоду
Для новичков важно выбрать день с хорошими погодными условиями, чтобы поход был комфортным. Плохая погода может привести к непредсказуемым ситуациям или сделать неприятным весь поход. Проверьте прогноз погоды заранее, чтобы подготовиться к любым условиям и обеспечить свою безопасность.
Будьте готовы, взяв с собой необходимые вещи
Ваш список зависит от продолжительности похода, места ночевки и времени года. Для простых дневных походов следует взять:
- карту
- компас или GPS
- воду
- еду
- средства для разжигания огня или спички
- аптечку
- многофункциональный ножик
- фонарик с батарейками
- солнцезащитный крем
- очки от солнца
Позаботьтесь о достаточном количестве пищи и воды
Вода жизненно необходима, поэтому ее нужно взять из расчета литр на каждые два часа похода. Пусть ваша бутылка для воды будет многократной - это и экономичнее, и экологичнее. Для дневных походов выбирайте энергетические продукты, не требующие хранения в холодильнике или приготовления, таких как сухое мясо, сухофрукты, смеси для походов или энергетические батончики.
Выбирайте правильные обуви и носки
Чтобы избежать мозолей, важно подобрать правильную обувь и носки. Посетите специализированный магазин для подбора кроссовок, которые должны быть удобными и отвечать вашим требованиям. Также позаботьтесь о носках, которые должны быть соответствующей длины и изготовлены из качественных материалов.
Возьмите телефон и убедитесь, что он заряжен
Всегда начинайте поход с полностью заряженным телефоном на случай чрезвычайной ситуации. Телефон может пригодиться для фотографий и связи в случае необходимости.
Носите источник света
Запланируйте прибытие к месту назначения в темноту. Но если поход затянется, источник света обеспечит вашу безопасность. Рекомендуется использовать налобный фонарь, чтобы свободные руки для передвижения.
Ночи в походе всегда незабываемы, но без фонарика не обойтись (фото: Pixabay.com)
Ознакомьтесь с основами первой помощи
Каждый путешественник должен иметь базовые знания первой помощи, чтобы поддерживать здоровье и комфорт при травмах или несчастных случаях. Ознакомьтесь с основами первой помощи и подготовьте набор для похода.
Возьмите с собой друга (или нескольких)
Когда наберетесь опыта, можете попробовать походы наедине, но сначала лучше взять с собой друга или нескольких. Это поможет с навигацией, в случае травм и сделает поход более интересным.
Не забывайте о темпе
Помните, что важен не только результат, но и сам процесс. Быстрый темп может испортить впечатление похода. Двигаясь в удобном темпе и совершая перерывы, вы сможете насладиться походом больше.
Найдите кемпинг для похода
Каждый хороший поход ведет к чему-то поразительному, и нет ничего лучше, чем добраться до кемпинга после долгого дня. Поход должен привести вас к месту, где можно удобно установить палатку и быть в безопасности.
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При написании материала использовались следующие источники: Hipcamp и Adventures.com.