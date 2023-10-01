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Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Львов, Воскресенье 01 октября 2023 15:42
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Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции Во Львове продают жилье из дома общежития, которое сейчас на ремонте (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

На рынке недвижимости во Львове появилось в последнее время немало бюджетных смарт-квартир. Некоторые из них - это переделанные квартиры из семейных общежитий, некоторые - уже в новостройках, которые уже завершили строительство или планируют его завершить до конца 2023 года. Но стало известно, что среди этих квартир есть комнаты из общежития Львовского кооперативного колледжа экономики и права.

Что известно об этом мошенничестве и почему львовские власти призывают не покупать такое смарт-жилье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Дешевые смарт-квартиры в аренду и на выкуп

На многих платформах по продаже и аренде жилья, а также на страницах в социальных сетях появились объявления об удобных апартаментах в пространстве Golden Space по улице Золотой.

Однокомнатные квартиры в этом доме предлагают по цене от 32 до 39 тысяч долларов. Это маленькие смарт-квартирки с площадью 25-31 кв. метр.

Но оказалось, что это банальное мошенничество, потому что по адресу Золотая, 10, фигурирующего во всех объявлениях, находится общежитие Львовского кооперативного профессионального колледжа экономики и права.

Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкцииЭто мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкцииЭто мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкцииЭто мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Объявления о квартирах в общежитии (скриншоты)

Более того, на некоторых сайтах к объявлению прикреплена карта, на которой этот чудо-дом обозначен не как новое Апарт-пространство Golden Space, а именно как общежитие.

Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Общежитие указано на карте (скриншот)

Кроме того, следует отметить, что застройщиком/девелопером указан ГК Premium Space

Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Что пишут об этом доме (скриншот)

Как студенческое общежитие стало новостройкой

В департаменте градостроительства Львовского городского Совета рассказали, что в конце июля колледж, к которому относится это общежитие, обратился в городскую инспекцию Госархстройконтроля с просьбой о разрешении на реконструкцию общежития.

"Инспекция разрешение предоставила. По выданному документу заказчик строительства имел право провести реконструкцию общежития, не меняя его внешней конфигурации и функционального назначения", - рассказали в департаменте градостроительства ЛГС.

Они добавили, что в это время на сайтах появилась информация о продаже домов по этому же адресу.

И в объявлениях студенческое общежитие на Золотой, 10, удивительным образом превратилось в апарт-пространство Golden Space. Однокомнатные квартиры из которого уже начали продавать - по 47-57 тысяч гривен за 1 кв. метр.

Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Как сейчас выглядит здание на Золотой, 10 (фото: ЛГС)

"Это незаконно. Наша инспекция уже направила письмо в областную прокуратуру. Мы обращаемся к стражам порядка, чтобы те должным образом отреагировали на указанные факты. Эта мошенническая схема должна быть немедленно остановлена", - говорит руководитель городской инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Тарас Павлишин.

А граждан призывают воздержаться от покупки жилья в этом комплексе по адресу ул. Золотая, 10

Кстати, раньше мы писали о том, сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и чего ждать зимой.

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Жилье мошенническая схема