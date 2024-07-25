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Это тот же сахар. Список продуктов с высоким содержанием фруктозы

Четверг 25 июля 2024 16:43
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Это тот же сахар. Список продуктов с высоким содержанием фруктозы Фото: В каких продуктах содержится фруктоза (Instagram)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Уляна Вернер

Фруктоза - это один из самых простых сахаров, естественно встречающийся во многих фруктах и некоторых овощах. Она также известна как фруктозный сахар или левулоза. Этот сахар имеет самый сладкий вкус среди всех природных сахаров. Чрезмерное потребление фруктозы может привести к жировому гепатозу печени, когда ее нормальные клетки заменяются жиром и уже не могут выполнять свои функции.

В каких продуктах больше всего фруктозы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ульяны Вернер в Instagram.

В каких продуктах больше всего фруктозы

Мед - 40.9 г/100 г
Финики - 24.9 г/100 г
Виноград - 8.1 г/100 г
Красные яблоки - 5.9 г/100 г
Бананы - 4.9 г/100 г
Фруктовые соки - 4-10 г/100 г
Газированные сладкие напитки - 3-7 г/100 г
Арбуз - 3.4 г/100 г
Дыня - 1.9 г/100 г

Диетолог подчеркнула, что сейчас как раз сезон, когда легко переесть фруктов или перепить сладких напитков в жару. Поэтому следите за количеством того, что вы потребляете.

Фруктоза является важной составляющей нашей диеты, однако важно контролировать потребление особенно в чистом виде, поскольку большие количества фруктозы могут привести к негативным последствиям для здоровья, таким как избыточный вес, инсулинорезистентность и другие метаболические проблемы.

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