Правда или вымысел: юрист прокомментировал информацию о новых правилах пересечения границы
В Украине начали распространять информацию о том, что якобы изменились правила пересечения границы для мужчин, снятых с военного учета. Однако, официальных заявлений о таком нововведении со стороны властей не было.
О том, действительно ли сейчас действует новая система пересечения границы, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.
Действительно ли начали действовать новые правила пересечения границы
Юрист рассказал, что к нему обратился клиент, потому что ему при пересечении государственной границы сообщили, что недавно внедрили новую систему контроля выезда для снятых с учета. И теперь нужно делать запрос с пункта пересечения границы в ТЦК.
"Даже не нужно делать никаких адвокатских запросов, чтобы получить ответ, действительно ли есть новое требование для пересечения границы. Уверяю, новая система контроля - это плод буйной фантазии. Поскольку мы руководствуемся не указаниями, а исключительно законами Украины", - говорит Симутин.
Что нужно знать о пересечении границы мужчинам, снятым с военного учета
"При пересечении границы исключенных из учета после 24.02.2022 года проверяют через ТЦК. И если раньше просто звонили по телефону, то сейчас используют и базу "Оберіг", - объясняет адвокат.
Он отмечает, если человек пересекает границу в позднее время, а в базе отсутствует информация, то придется как минимум ждать до утра, пока не откроется ТЦК и там что-то не подтвердят.
"А максимум - вас просто не пропустят, мне известно о двух таких случаях", - говорит Симутин.
Кто из мужчин может пересекать границу
Мужчины призывного возраста могут временно выехать за границу, если относятся к следующим категориям:
- мужчины, снятые с военного учета
- временно непригодны к военной службе сроком до 6 месяцев при наличии подтверждающих это документов (справка об инвалидности, заключение ВЛК)
- лица с инвалидностью вне зависимости от группы
- мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью (в этом случае они должны вернуться в Украину не позже, чем человек, которого они сопровождают)
- мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства (при наличии соответствующих отметок в паспорте)
- родители 3-х и более несовершеннолетних детей и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка
- военнослужащие для лечения
- водители и волонтеры, если у них есть соответствующие лицензии для международных перевозок, а также моряки, спортсмены, деятели культуры при наличии соответствующих разрешений
Читайте также о том, пропустят ли через границу с документом с смартфона.
Ранее мы писали о том, может ли полиция задерживать мужчин, если они находятся в базе розыска ТЦК.