"Это жидкие калории". Тренер Мандзяк назвал популярный напиток, мешающий худеть

Квас - это один из старейших напитков, известный человечеству уже тысячелетиями. Он возник в Восточной Европе и был широко распространен среди славянских народов. Многие украинцы любят утолять жажду этим сладким напитком. Но можно ли его пить при похудении?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-stories известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.
Виктор сообщил, что все же квас - это жидкие калории, потому что в составе напитка много сахара.
В 100 г кваса 20-30 калорий, то есть, если вы пьете 500 г кваса, то получаете уже 150 калорий, а это не мало.
"Любые калории, которые поступают в тело, должны нас насыщать. В этом суть, так регулируется пищевое поведение. А жидкие калории дают плохую сытость", - сказал Мандзяк.
По словам эксперта, все сладкие напитки очень плохо насыщают и способствуют перееданию.
"Организм не фиксирует эти калории и это приводит к перееданию. И квас туда же относится", – резюмировал нутрициолог.
Виктор отметил, что единственное исключение – это молоко.
"Молоко - это жидкость с калориями, но сытная, потому что там есть белок", - уточнил тренер.
По его словам, молоко относится к сытным напиткам, а также супам, которые по своей сути также являются жидкостью.
До этого, Виктор Мандзяк назвал одно действие, которое точно сузит талию.
Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, что нужно есть, чтобы набрать вес худым людям.