Это не просто косметический недостаток: врачи объяснили, почему появляется перхоть

Перхоть - это не просто косметический недостаток, а результат воспаления кожи волосяной части головы, вследствие нарушения ее микробиома.

Об этой проблеме на коже головы рассказали украинские врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Что такое микробиом?

Микробиом – это совокупность микроорганизмов (бактерии, дрожжи, грибки и вирусы), населяющих кожу. Баланс состава микробиома кожи необходим для ее здоровья и играет значительную роль в защите кожи.

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Из-за возникновения дисбаланса (нарушение пропорции грибков и бактерий) происходит активное размножение грибков рода Malassezia, что усугубляет ситуацию – и к привычному шелушению добавляются зуд и покраснение кожи головы.

Действие большинства средств против перхоти направлено именно на борьбу с этим микроорганизмом. Однако развитие перхоти и ее повторное появление связано с общим нарушением баланса микробиома кожи головы, а грибки Malassezia являются лишь одним из его компонентов.

Как бороться с перхотью?

К основной терапии врач-дерматолог обязательно добавляет специальные дерматологические шампуни с микробиомной технологией – с дисульфидом селена и салициловой кислотой, которые способствуют устранению перхоти, отшелушивают чешуйки и уменьшают зуд. Их рекомендуется использовать 3-4 раза в неделю в течение одного месяца.

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Эти средства способствуют восстановлению микробиома и дают длительный результат, а главное – качество жизни.

Если есть ярко выраженные корочки, стойкая и жирная перхоть, то для глубокой очистки кожи головы лучше дополнительно применять шампунь-скраб – 1-2 раза в неделю, в зависимости от интенсивности.

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Не забывайте, что значительную роль в обострении перхоти и ее повторном появлении играют стресс и сезонность. Обычно проблема обостряется зимой и облегчается летом.

Поэтому требуется поддерживающий уход, используйте дерматологический шампунь против перхоти 1 раз в неделю в сочетании с успокаивающим шампунем.