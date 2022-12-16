Це не просто косметичний недолік: лікарі пояснили, чому з'являється лупа

Лупа - це не просто косметичний недолік, а результат запалення шкіри волосяної частини голови, внаслідок порушення її мікробіому.

Про цю проблему на шкірі голови розповіли українські лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.

Що таке мікробіом?

Мікробіом – це сукупність мікроорганізмів (бактерії, дріжджі, грибки та віруси), що населяють шкіру. Баланс складу мікробіома шкіри необхідний її здоров'я і відіграє значну роль захисту шкіри.

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Через виникнення дисбалансу (порушення пропорції грибків та бактерій) відбувається активне розмноження грибків роду Malassezia, що посилює ситуацію – і до звичного лущення додаються свербіж та почервоніння шкіри голови.

Дія більшості засобів проти лупи спрямована саме на боротьбу із цим мікроорганізмом. Однак розвиток лупи та її повторна поява пов'язана із загальним порушенням балансу мікробіому шкіри голови, а грибки Malassezia є лише одним з його компонентів.

Як боротися з лупою?

До основної терапії лікар-дерматолог обов'язково додає спеціальні дерматологічні шампуні з мікробіомною технологією – з дисульфідом селену та саліциловою кислотою, які сприяють усуненню лупи, відлущують лусочки та зменшують свербіж. Їх рекомендується використовувати 3-4 рази на тиждень протягом місяця.

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Ці засоби сприяють відновленню мікробіому та дають тривалий результат, а головне – якість життя.

Якщо є яскраво виражені скоринки, стійка та жирна лупа, то для глибокого очищення шкіри голови краще додатково застосовувати шампунь-скраб – 1-2 рази на тиждень, залежно від інтенсивності.

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Не забувайте, що значну роль в загостренні лупи та її повторній появі відіграють стрес та сезонність. Зазвичай проблема загострюється взимку та полегшується влітку.

Тому потрібний підтримуючий догляд, використовуйте дерматологічний шампунь проти лупи 1 раз на тиждень у поєднанні із заспокійливим шампунем.