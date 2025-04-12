Это не просто черные точки. Дерматолог рассказала, что на самом деле происходит с кожей

Что стоит знать

Если внимательно присмотреться к коже на своем носу, то можно заметить крошечные точки, которые выглядят черными или коричневыми. Часто люди думают, что это обычные черные точки, образованные скопленными волосяными фолликулами или избытком жира, который блокирует поры.

Если различные методы удаления черных точек не дали результата, возможно, вы имеете дело с чем-то другим.

Дерматолог рассказала, это могут быть сальные нити, которые есть у всех. Эти нити похожи на крошечные волоски, выстилающие поры, функционируя для перемещения кожного сала - естественного жира тела, к поверхности кожи.

Как уменьшить поры

Эксперт советует нанести серное средство на сальные нити и оставьте на 10 минут, а затем смойте. Средства с салициловой кислотой глубоко проникают в поры, уменьшая выработку кожного сала, не повреждая кожный барьер.

Сальные нити являются неотъемлемой, абсолютно нормальной частью механизма жирообразования кожи, который поддерживает кожу и волосы увлажненными и сияющими. Они могут более отчетливо выделяться, если ваши железы чрезмерно выделяют кожный жир, поэтому применение мягкого режима ухода за кожей, предназначенного для ухода за жирным цветом лица, может уменьшить их заметность.

Как бороться с жирной кожей

Жирная кожа может быть результатом различных факторов, включая генетику, возраст, факторы окружающей среды, стресс и пищевые привычки.

Правильный уход за кожей может помочь справиться с этой проблемой: