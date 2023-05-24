Какие неприятности могут возникнуть у водителя во время дождя и как их избежать

Дождь относят к условиям ограниченной видимости, поэтому следует максимально осторожными. Однако, это не единственная проблема, которая может возникнуть у водителя во время движения.

Почему водителям следует быть осторожными во время дождя - читайте на Styler ниже .

Плохая видимость

Дождь угрожает безопасности по двум направлениям - он препятствует водителям видеть друг друга и ухудшает сцепление колес с дорогой.

Важно помнить, что даже легкий "грибной" дождик может в любой момент превратиться в ливень. В таком случае необходимо снизить скорость и максимально повысить внимание.

К тому же следует включить ближний свет фар, чтобы четко обозначить себя на дороге. Также следует быть осторожными с задними противотуманными фонарями - на малых дистанциях и при отсутствии густого тумана они ослепляют тех, кто едет сзади.

Обеспечьте чистоту окон и зеркал, чтобы хорошо видеть дорогу. Для этого в салон должен поступать свежий воздух с улицы, а передние окна - обдуваться из климатической установки. Быстрому распотеванию окон способствует включение кондиционера.

Скользкая дорога

Дорога делается скользкой, особенно в первые минуты дождя, когда вода размачивает слой загрязнений, собравшихся на асфальте. Почва и микрочастицы резины из шин, смешанные с водой, превращаются в эффективную смазку.

Аквапланирование

Еще одной проблемой является аквапланирование. Это эффект, когда колеса на высокой скорости всплывают на глубоких лужах и теряют связь с поверхностью дороги.

В такой ситуации водитель жмет на тормоз или поворачивает руль, а машина не реагирует. Очень опасными оказываются лужи в прорезанных в асфальте путях.

Эффект аквапланирования может развиться в них неожиданно и в непредсказуемых местах, в том числе и в затяжных поворотах, которые транспорт проходит на высоких скоростях. В этом случае аквапланирование приводит к временной потере управляемости машины или заносу.