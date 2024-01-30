Это должны знать родители: педиатр ответила на 5 распространенных вопросов о вакцинации детей
Для родителей здоровье детей любого возраста - это приоритет. Вакцинировать детей важна в любом возрасте, ведь это поможет уберечь от заболеваний. Поэтому родителям нужно знать о некоторых нюансах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Можно ли делать прививку, когда у ребенка простуда
Педиатр Екатерина Филатова рассказала, если у ребенка лихорадка и другие симптомы инфекционной болезни, то прививки откладывают.
Врач отметила, что насморк и легкая простуда - это не помеха вакцинации, если ребенок активен. В любом случае вакцинации предшествует осмотр врача и согласие родителей, поэтому оптимальное решение вы принимаете вместе.
Можно ли вакцинировать с хроническими заболеваниями
Детям с хроническими заболеваниями можно и нужно делать прививки. Они особенно уязвимы к инфекциям - у них болезнь протекает значительно тяжелее и приводит к более серьезным осложнениям, чем у детей без хронических заболеваний.
Так что в таком случае вакцинация особенно важна.
Детям, имеющим хронические болезни, особенно рекомендуют делать не только обязательные прививки по Национальному календарю прививок Украины, но и дополнительные.
Что делать, если график вакцинации нарушен
Важно помнить, если по определенным причинам график вакцинации нарушен, не нужно начинать курс прививок сначала, ведь введенные ранее дозы никуда "не исчезают".
В частности, ваш врач составит обновленный для вас график, чтобы наверстать пропущенные.
Как действовать, когда ребенок был вакцинирован за границей
При вакцинации в другой стране вы должны получить международное свидетельство.
В свидетельстве должна быть следующая информация:
- название вакцины
- дата проведения прививки
- производитель, дозировка и серия вакцины
- срок действия свидетельства о прививках
Также там должна быть подпись человека, который делал прививку, и печать медицинского учреждения. Свидетельство обычно заполняют на английском или французском.
В Украине предоставите этот сертификат семейному врачу или педиатру - они внесут данные в электронную систему здравоохранения Украины (ЕСОЗ).
Можно ли одновременно делать ребенку несколько прививок
Это абсолютно безопасно и нормальная медицинская практика по всему миру. Обратитесь к врачу и узнайте, какие вакцины можно делать в один день.
Так ребенок получает защиту как можно раньше целого спектра инфекций.
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