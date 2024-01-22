Не совершайте эти ошибки! Как правильно заводить двигатель авто во время морозов

Даже опытные водители зимой могут совершать ошибки при попытке запуска двигателя во время морозной погоды. Есть четыре четких правила, как это делать, иначе можно навредить двигателю.

Как правильно заводить двигатель авто во время морозов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NV.

Стартер

Одна из самых распространенных ошибок водителей зимой - сесть в машину и сразу запустить стартер. Так лучше не поступать. В морозные дни рекомендуется включить зажигание и подождать несколько секунд и следить за приборной панелью - пока на ней не погаснут лишние индикаторы. Только после этого следует возвращать ключ до упора запуская стартер.

Таким образом, бортовой компьютер имеет дополнительное время на получение данных с датчиков и может выбрать оптимальный алгоритм подачи топлива.

Педаль сцепления

Владельцы автомобилей с механической коробкой довольно часто запускают двигатель без нажатия на педаль сцепления. Но еще по урокам управления известно, что для запуска двигателя необходимо отключить коробку передач от мотора.

Если так не сделать, стартеру приходится крутить не только коленвал двигателя, но и шестеренчатые трансмиссии в загустевшей от мороза смазке, а это увеличивает нагрузку на него.

Педаль газа

Когда двигатель не запускается сразу, большинство водителей начинает нажимать на педаль газа, пытаясь оживить его. Такие действия приводят к заливке свечей топливом.

Чтобы этого не произошло, лучше запомнить, что держать ключ зажигания в положении start следует не дольше 10 секунд и не предпринимать более четырех-пяти попыток. Если машина не заводится после всех попыток, лучше обратиться в сервисный центр.

Время для прогрева

Еще одна из самых распространенных ошибок. Зимой, когда двигатель уже запущен, большинство водителей ждут еще десять-пятнадцать минут перед тем, как начать движение.

Они уверены, что двигателю необходимо это время для прогрева на холостых оборотах, но это не так. Современному двигателю достаточно двух-трех минут, чтобы начать движение не превышая 2-2,5 тысячи оборотов.