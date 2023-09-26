Это распространенное имя является самым неправильно произносимым в мире

В мире, где знаменитости называют своих детей Техно Механикус, уже никого и ничем не удивишь. Но есть одно имя, которое чаще всего неправильно произносят, а оно на самом деле довольно простое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Какое имя чаще всего неправильно произносят в мире

Речь идет об имени мальчика, которое популярно в Британии и Ирландии, показало новое исследование.

Речь идет об имени Sean, которое произносится правильно Шон. Но не все об єтом знают и коверкают его.

Библейское имя имеет ирландское происхождение и означает "Бог милостив" или "дар от Бога".

В исследовании WordFinderX были проанализированы данные Forvo, веб-сайта, который учит людей произносить слова.

Как произносится это имя люди спрашивали более миллиона раз. За ним последовало несколько более сложное баскское имя Xuxa (произносится как "Шу-Ша), которое было введено на сайт 802 тысячи раз.

Однако в топ-20 входят и другие распространенные британские имена: Энн, Дэвид и Виктория. Удивительно, но многие не знают, как они произносятся.

Самые неправильно произносимые имена в мире (Скриншот с metro.uk)