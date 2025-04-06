Это показатель здоровья сердца. Назван анализ, который нужно сдавать каждому после 20 лет

Что стоит знать об анализе

Липидограмма - это анализ крови, который показывает уровень холестерина и его фракций в крови. Этот анализ очень важен, ведь повышенный холестерин долго не дает симптомов, но постепенно откладывается в сосудах, перекрывая их просвет (как ржавчина в трубе) тем самым увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Что включает в себя липидограмма:

общий холестерин - основной показатель жирового обмена

ЛПНП ("плохой" холестерин) - откладывается на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки

ЛПВП ("хороший" холестерин) - помогает очищать сосуды

триглицериды - влияют на сердечно-сосудистый риск

Кому нужно сдавать

По словам врача, липидограмму нужно сдавать всем людям от 20 лет - хотя бы раз в 4-6 лет для профилактики.

Тогда как после 40-45 лет - ежегодно, особенно если есть лишний вес, высокое давление или сахарный диабет. Также стоит сдавать тем, кто имеет наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням.

Людям, у которых уже есть атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт или инсульт. При приеме статинов - для контроля эффективности лечения.

Чтобы подготовиться к анализу, необходимо:

липидограмму сдавать утром натощак (8-12 часов без еды)

за 2-3 дня перед анализом не употреблять жирной пищи и алкоголя

не курить за час до забора крови

Уровень холестерина - это не просто цифры, а показатель здоровья сердца и сосудов.

Когда нельзя сдавать анализ

Липидограмму обычно можно сдавать большинству людей, но есть определенные состояния, когда результаты могут быть неточными или анализ стоит отложить. В частности, не рекомендуется сдавать:

во время острых заболеваний (грипп, ОРВИ, инфекционные болезни) - воспалительные процессы могут влиять на уровень липидов в крови

после тяжелых физических нагрузок или стресса - это может временно изменить показатели анализа

сразу после инфаркта или инсульта - уровень липидов может быть нетипичным, поэтому анализ лучше делать через несколько недель после стабилизации состояния

в период беременности - во время гормональных изменений показатели липидограммы могут быть выше нормы, поэтому анализ рекомендуется проводить через несколько месяцев после родов

Во всех остальных случаях липидограмма является безопасным и полезным анализом, который помогает оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.