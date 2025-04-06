Это показатель здоровья сердца. Назван анализ, который нужно сдавать каждому после 20 лет

Контроль уровня холестерина - ключ к здоровому сердцу. Липидограмма является важным анализом для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо знать, когда стоит ее сдавать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Липидограмма - это анализ крови, который показывает уровень холестерина и его фракций в крови. Этот анализ очень важен, ведь повышенный холестерин долго не дает симптомов, но постепенно откладывается в сосудах, перекрывая их просвет (как ржавчина в трубе) тем самым увеличивая риск инфаркта и инсульта.
Что включает в себя липидограмма:
По словам врача, липидограмму нужно сдавать всем людям от 20 лет - хотя бы раз в 4-6 лет для профилактики.
Тогда как после 40-45 лет - ежегодно, особенно если есть лишний вес, высокое давление или сахарный диабет. Также стоит сдавать тем, кто имеет наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням.
Людям, у которых уже есть атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт или инсульт. При приеме статинов - для контроля эффективности лечения.
Чтобы подготовиться к анализу, необходимо:
Уровень холестерина - это не просто цифры, а показатель здоровья сердца и сосудов.
Липидограмму обычно можно сдавать большинству людей, но есть определенные состояния, когда результаты могут быть неточными или анализ стоит отложить. В частности, не рекомендуется сдавать:
Во всех остальных случаях липидограмма является безопасным и полезным анализом, который помогает оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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