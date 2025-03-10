Это хуже плесени! Чем опасна розовая слизь в ванной и как ее удалить

Розовый налет в ванной комнате - не стоит игнорировать его, потому что это не плесень, а опасная бактерия. Она любит влажные места и часто появляется в душевых, на раковинах, кафеле и даже в мыльницах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание IFL Science объясняет, насколько она опасна и как ее уничтожить.

Насколько опасна розовая слизь?

Впервые эту бактерию зафиксировали еще в 1819 году, когда в итальянской Падуе полента покраснела, будто была пропитана кровью. Оказалось, что причиной такого явления стала именно эта бактерия, названная фармацевтом Бартоломео Биццио.

Она способна быстро распространяться, образуя биопленку, которая помогает ей закрепляться на поверхностях. Благодаря яркой окраске Serratia marcescens легко узнать, но это еще не значит, что от нее просто избавиться.

Для людей с крепким иммунитетом контакт с Serratia marcescens обычно не представляет угрозы. Она не является типичным возбудителем заболеваний, но в некоторых случаях может вызвать инфекции дыхательных путей, мочевыводящей системы и даже заражение крови.

Особенно она опасна для ослабленных людей, например, пациентов в больницах, поскольку способна колонизировать медицинские устройства, в частности катетеры. Благодаря образованию биопленки бактерия может противостоять иммунной системе и даже антибиотикам, что затрудняет ее лечение.

В больницах были зафиксированы вспышки инфекций из-за загрязненных дозаторов мыла. Именно поэтому важно вовремя выявлять и ликвидировать розовую слизь во влажных помещениях.

Как избавиться от розового налета в ванной?

Чтобы очистить ванну от розовой бактерии, приготовьте раствор из равных частей белого уксуса и воды. Нанесите его на пораженные участки, оставьте на 10 минут, а затем хорошо протрите и смойте.

Этот метод эффективно уничтожает бактерии и предотвращает их повторное появление. Однако еще важнее профилактика: Serratia marcescens любит влажность, поэтому после принятия душа открывайте окно или включайте вытяжку. Регулярно очищайте поверхности от мыльных остатков, особенно вокруг смесителей и душевых шторок.

Высокая влажность может способствовать развитию не только Serratia marcescens, но и других опасных микроорганизмов, поэтому хорошая вентиляция - ключ к чистоте и здоровью вашей ванной комнаты.

Важно не только удалить розовый налет, но и предотвратить его появление (фото: Freepik.com)

Как предотвратить повторное появление розовой слизи?

Даже после тщательной очистки Serratia marcescens может вернуться, если не создать неблагоприятные для нее условия. Самое важное - уменьшить уровень влажности в ванной комнате с помощью регулярного проветривания или использования осушителей воздуха.

Стоит также изменить привычку хранить влажные губки и полотенца в ванной - они могут стать идеальной средой для бактерий. Чтобы не оставлять Serratia marcescens шансов на выживание, рекомендуется хотя бы раз в неделю обрабатывать поверхности антибактериальными средствами или раствором уксуса.

Дополнительно можно использовать пищевую соду: ее мелкие частицы помогают тщательнее удалять остатки биопленки. Придерживаясь этих простых правил, вы сможете поддерживать ванную комнату в чистоте и предотвратить повторное появление нежелательных гостей.

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