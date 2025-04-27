Главная ложь о субпродуктах, в которую верят большинство украинцев

Существует устойчивое мнение, что субпродукты - это не более чем "отходы" мясной промышленности, которые могут быть вредными из-за накопления токсинов и высокого содержания холестерина. Стоит ли обходить их стороной, или это доступный и полезный элемент рациона?

Основной миф о неполезности субпродуктов опровергает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попка в Facebook.

К субпродуктам относят печень, сердце, желудочки, язык, мозг, а также менее популярные части, такие как лапки или хвосты. Чаще всего на нашем столе появляются первые упомянутые.

Миф о "вредности" и холестерине

Распространено опасение, что субпродукты, будучи естественными фильтрами организма, накапливают вредные вещества. Если бы они были настолько опасными, их бы просто не допускали к продаже. Ключевым фактором является качество вскармливания животных и соблюдение технологий производства. Умеренное потребление субпродуктов от проверенных производителей не несет значительной угрозы.

Что касается холестерина, то он является необходимым элементом для нашего организма, и уровень его в крови лишь на 10% зависит от питания. Если вы не имеете проблем со здоровьем и не употребляете субпродукты килограммами ежедневно, то поводы для беспокойства минимальны. Больше вреда организму, по мнению экспертов, наносит чрезмерное потребление рафинированных продуктов.

Калорийность субпродуктов

Сравним состав и калорийность популярных субпродуктов с привычным мясом:

Куриная печень: 120 ккал/100г, 20г белка, 4г жира. Замечательный показатель!

120 ккал/100г, 20г белка, 4г жира. Замечательный показатель! Говяжья печень: 130 ккал/100г, 19г белка, 4г жира. Также впечатляет.

130 ккал/100г, 19г белка, 4г жира. Также впечатляет. Куриные сердца: 160 ккал/100г, 15г белка, 10г жира. Немного жирнее, но все еще ценный источник белка.

160 ккал/100г, 15г белка, 10г жира. Немного жирнее, но все еще ценный источник белка. Куриные желудки: 110 ккал/100г, 18г белка, 4г жира. Низкокалорийные и богатые белком.

Для сравнения, 100 г куриного филе или нежирной говядины содержат примерно 20-23 г белка и 2-4 г жира. Как видим, по показателям белка многие субпродукты не уступают "элитным" частям мяса.

Субпродукты для похудения: да или нет?

Для тех, кто стремится похудеть, важно контролировать не только калорийность, но и соотношение белков и жиров. Рекомендуемая норма белка при похудении - 1.5 г на килограмм текущего веса, а жиров - 0.7 г на килограмм.

Субпродукты с низким содержанием жира (до 5 г на 100 г продукта), такие как печень или куриные желудки, являются отличным выбором. Более жирные субпродукты, такие как язык или мозги, могут привести к избыточному потреблению жиров при попытке набрать необходимую норму белка. Их лучше включать в рацион реже и в меньших количествах.

Сколько стоят субпродукты и мясо в Украине

Ценовая политика также говорит в пользу субпродуктов. Например:

Куриное филе: 150-170 грн/кг

Вырезка говяжья: 700-1000 грн/кг

Куриные сердца: 100-120 грн/кг

Куриная печень: 90 грн/кг

Куриные желудочки: 80 грн/кг

Говяжья печень: 95 грн/кг

Разница в стоимости существенная, особенно по сравнению с говядиной. Выбирая субпродукты, можно значительно сэкономить, получая при этом качественный белок.