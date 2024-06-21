Это самый лучший напиток после тренировки для увеличения мышц

Что выпить после тренировки

Диетолог Эми Гудсон рассказала, что после тренировки для увеличения мышц необходимо выпить высококалорийную смузи. Это ее самый популярный выбор по нескольким причинам.

Во-первых, это процесс восстановления после тренировки и регидратации.

Пополняйте запасы углеводов для получения энергии: мед и фрукты в полосе пополняют запасы гликогена, которые истощаются при тренировках.

Углеводы также стимулируют высвобождение инсулина, помогающего транспортировать аминокислоты в мышечные клетки для восстановления и роста.

Белок имеет решающее значение в питании после тренировки, чтобы помочь мышцам восстанавливаться и расти. Греческий йогурт и молоко являются богатыми источниками белка, что обеспечивает аминокислоты, необходимые для восстановления мышц.

Смузи из свежих фруктов дает телу соответствующее питание, которое ему после тренировки, и в то же время способствует регидратации.

Кроме того, добавление арахисового масла в полосе содержит здоровые жиры, обеспечивающие богатый источник калорий и помогающие усваивать жирорастворимые витамины. Жиры могут помочь замедлить переваривание углеводов, обеспечивая постоянное высвобождение энергии.

Рецепт смузи для роста мышц после тренировки

Чтобы приготовить смузи, понадобятся ингредиенты:

1 стакан цельного молока

1/2 стакана греческого йогурта

1 спелый банан

1/2 чашки замороженной смеси ягод

1 столовая ложка натурального арахисового масла

1 столовая ложка меда

кубики льда (по желанию)

Все ингредиенты следует смешать в блендере.

Смузи обеспечивает баланс белков, углеводов и здоровых жиров, что делает его идеальным перекусом после тренировки для стимулирования роста и восстановления мышц.

Кроме того, он вкусен и его легко настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями или диетическими ограничениями.