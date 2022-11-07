Это самое плохое место для хранения чеснока: может прорасти и стать горьким

Чеснок является незаменимым ингредиентом на кухне, ведь он универсален и придает блюдам много вкуса. Многие люди выращивают этот овощ на своих участках. Однако важно не только собрать хороший урожай чеснока, но и правильно сберечь его.
Об этом пишет SantePlus.
Чеснок придает многим блюдам неповторимый аромат и вкус. Очень важно хорошо хранить его, чтобы он не потерял своих свойств и не испортился слишком быстро.
Никогда не ставьте его надолго в холодильник, ведь он станет прорастать. Тогда он станет горьким и менее ароматным.
Лучше всего свежий чеснок хранится в сухих темных местах. Не кладите чеснок в ящик, поставьте его в проветриваемое место.
Если вы любите чистить чеснок и хранить его таким образом, его важно герметично упаковать. Хранить очищенный чеснок в холодильнике можно до недели.
Хороший прием - замариновать чеснок в оливковом масле. Этот метод позволит получить ароматизированное масло, которое можно использовать позже для жарки.
В частности, нужно очистить и отделить все зубчики чеснока, а затем равномерно распределить их на противне, застеленном пергаментной бумагой. Накройте противень алюминиевой фольгой и заморозьте на ночь.
Также можно заморозить измельченные зубчики чеснока. Чтобы облегчить их дальнейшее использование, делайте это в формочках для льда.
Отметим, для того чтобы выбрать свежий чеснок, нужно чтобы луковица была твердой на ощупь и не поддаваться легкому нажатию. Если луковица мягкая, скорее всего, она перезрела и долго не будет сохраняться.
Если чеснок пророс, это очевидный признак того, что срок его годности истек.
Ранее мы сообщали, как на подоконнике вырастить свежий чеснок.
Также мы писали о способе, который поможет почистить чеснок за минуту.