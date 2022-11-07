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Это самое плохое место для хранения чеснока: может прорасти и стать горьким

Где нельзя хранить чеснок (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Чеснок является незаменимым ингредиентом на кухне, ведь он универсален и придает блюдам много вкуса. Многие люди выращивают этот овощ на своих участках. Однако важно не только собрать хороший урожай чеснока, но и правильно сберечь его.

Об этом пишет SantePlus.

Как хранить чеснок

Чеснок придает многим блюдам неповторимый аромат и вкус. Очень важно хорошо хранить его, чтобы он не потерял своих свойств и не испортился слишком быстро.

Никогда не ставьте его надолго в холодильник, ведь он станет прорастать. Тогда он станет горьким и менее ароматным.

Лучше всего свежий чеснок хранится в сухих темных местах. Не кладите чеснок в ящик, поставьте его в проветриваемое место.

Если вы любите чистить чеснок и хранить его таким образом, его важно герметично упаковать. Хранить очищенный чеснок в холодильнике можно до недели.

Хороший прием - замариновать чеснок в оливковом масле. Этот метод позволит получить ароматизированное масло, которое можно использовать позже для жарки.

Как правильно заморозить

В частности, нужно очистить и отделить все зубчики чеснока, а затем равномерно распределить их на противне, застеленном пергаментной бумагой. Накройте противень алюминиевой фольгой и заморозьте на ночь.

Также можно заморозить измельченные зубчики чеснока. Чтобы облегчить их дальнейшее использование, делайте это в формочках для льда.

Отметим, для того чтобы выбрать свежий чеснок, нужно чтобы луковица была твердой на ощупь и не поддаваться легкому нажатию. Если луковица мягкая, скорее всего, она перезрела и долго не будет сохраняться.

Если чеснок пророс, это очевидный признак того, что срок его годности истек.

Ранее мы сообщали, как на подоконнике вырастить свежий чеснок.

Также мы писали о способе, который поможет почистить чеснок за минуту.

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