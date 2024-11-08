Это может сломать мясорубку: 7 продуктов, которые нельзя класть в прибор

Мясорубка незаменима для приготовления некоторых блюд - фрикаделек, паст или пирогов с разнообразной начинкой, например, с тыквой. Но, несмотря на функциональность прибора, некоторые продукты не следует класть в мясорубку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя класть в мясорубку, чтобы не испортить прибор.

Кости и хрящи

Во время приготовления домашнего фарша в мясе могут попадаться небольшие косточки или хрящи.

Прежде всего, мясорубка не предназначена для измельчения костей, даже если они мягкие. Хрящи и кости могут не только затупить лезвия, но и сломать их.

Также кости могут создать излишнюю нагрузку на мотор, что приведет к дорогому ремонту.

Твердые овощи

Несмотря на частое использование мясорубки для измельчения таких овощей, как морковь или картофель, прибор не предназначен для измельчения твердых продуктов.

Использование мясорубки не даст желаемого результата, ведь она предназначена для более мягких и сочных продуктов. Но попытка перемолоть жесткие овощи вполне может привести к перегреву прибора или затуплению ножей.

Поэтому для измельчения твердых овощей лучше использовать специальные терки или блендеры или перемалывать только мягкие, отварные или тушеные продукты.

Замороженное мясо

Хотя мясорубка и предназначена для обработки мяса, замороженные продукты могут оказаться серьезной проблемой. Жесткие куски могут повредить ножи мясорубки или даже заблокировать ее работу.

Кроме того, фарш из замороженного мяса, скорее всего, будет неравномерной консистенции. Чтобы уберечь мясорубку и получить наилучший результат от ее использования, всегда размораживайте мясо.

Сыры

Твердые сыры или другие плавящиеся продукты, например, шоколад, не следует класть в мясорубку. Они имеют консистенцию, которая может заблокировать лезвия или даже сломать их.

Также сыры могут застрять в механизме, что приведет к перегреву или поломке мясорубки. Поэтому для измельчения твердых сыров лучше используйте только терки.

Мясные шкурки или жили

Кожица с курицы или сала, как и большие жилы, может застрять в механизме мясорубки, усложнив работу прибора. Поэтому перед перемалыванием мяса в фарш необходимо срезать лишнее.

Волокнистые овощи

Волокна некоторых овощей, например сельдерея, могут застрять между лезвиями или в измельчающих частях, что может привести к перегреву двигателя или повреждению механизма мясорубки. Поэтому, чтобы сделать смузи или фреш из волокнистых овощей, лучше использовать другие кухонные приборы, а не мясорубку.

Кофейные зерна

Хотя технически можно измельчить кофейные зерна в блендере, хлопот будет значительно больше, чем пользы.

Это не только со временем приведет к потере остроты лезвий блендера, но и изменит вкус кофе.