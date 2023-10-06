Это пустая трата денег: какую ошибку совершают все во время приема витаминов

В осенне-зимний период распространяются респираторные инфекции. Чтобы не заболеть и улучшить иммунитет, люди часто принимают разные витаминные добавки. Однако стоит знать, как правильно их принимать, чтобы не тратить впустую деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram .

Что такое витамины

Витамины - это органические соединения, которые в небольших количествах необходимы организму человека, поскольку они вовлечены в процессы синтеза гормонов и ферментов, работы иммунной системы и других органов.

Тело человека не способно самостоятельно синтезировать витамины, поэтому мы должны их употреблять в пищу. Исключением является витамин D, синтезируемый клетками кожи под действием солнечного света.

Сейчас есть 13 различных витаминов, которые отличаются по функциям и химической структуре. Они бывают жиро- и водорастворимыми.

Как нельзя сочетать витамины

Нутрициолог рассказала, если не правильно сочетать витамин В, то он не будет действовать и можно бесполезно потратить время, деньги и не стать здоровее.

Если комплексы витаминов группы B принимать не в правильной форме, то они не усвоятся и сразятся между собой. Более того, прием неправильных форм не даст витамину зайти в клетку, а следовательно, не будет участия в нужных и важных процессах.

Для чего витамины группы В крайне необходимы организму:

являются важными участниками детоксикации печени. Без них будут проблемы с этим процессом, а значит и проблемы со здоровьем, гормональный сбой

участвуют в процессах кроветворения

влияют на работу нервной и мышечной системы

Поэтому очень часто витамины группы B можно увидеть в назначениях у невролога. Однако они напрасны ведь витамины:

участвуют в регуляции процессов работы эндокринной системы

волосы, кожа, зрение

Как принимать

Дефициты витаминов группы B приводят к большому количеству нарушений в организме.

По словам нутрициолога, многие имеют генетические нарушения в усвоении многих витаминов. Можно сдать генетические тесты, но дешевле купить нужную форму.

"Поэтому выбираем сразу правильные формы с медленным высвобождением. Тем самым и "войны" между витаминами не будет, и они дойдут до клетки и будут участвовать в важных процессах жизнедеятельности организма", - говорится в сообщении.

Эксперт советует принимать витамины группы B по отдельности.

"Тем, у кого дефицитов много, иногда легче выпить одну таблетку вместо 7, но она должна быть правильной", - добавила Вера Курин.