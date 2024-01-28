Об этом мало кто знает. Вот на какие привилегии имеют право работницы с детьми

На какие привилегии могут рассчитывать работницы с детьми

"Несмотря на равенство трудовых прав мужчин и женщин, работающих мамам государство обеспечивает дополнительными гарантиями. О них сегодня и поговорим", - заявляют юристы.

По их словам, запрещено отказывать в принятии на работу и снижать женщинам заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей младше 3 лет, а одиноким матерям - в связи с наличием ребенка младше 14 лет или ребенка с инвалидностью.

"Статья 184 Кодекса законов о труде прямо предусматривает недопустимость такой дискриминации, а также указывает, что отказ в принятии на работу должен предоставляться женщинам в письменной форме и может быть обжалован в суд", - отмечают правозащитники.

Также их запрещено привлекать к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направлять в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.

"Обратите внимание, что в период действия военного положения объем гарантии сужен - запрещено привлекать к работе в ночное время без согласия беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 1 года", - уточняют юристы.

Для отдельных категорий женщин предусмотрена возможность установления неполного рабочего дня или неполной рабочей недели.

"Согласно статье 56 Кодекса законов о труде, по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14-ти лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящегося под его попечением или осуществляющего уход за больным членом семь в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю", - говорят эксперты.

Предусмотрена возможность сокращения продолжительности рабочего времени за счет работодателя для женщин, имеющих детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей, воспитывающих ребенка без отца.

"Эта гарантия действует и для одиноких отцов, воспитывающих ребенка без матери, в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном учреждении", - отмечают юристы.

Также для работниц с детьми предусмотрены дополнительные отпуска и другие гарантии, относящиеся к отпускам:

оплачиваемый отпуск по беременности и родам, продолжительностью 126 календарных дней (140 - в случае рождения двоих и более детей и в случае осложнения родов)

отпуск по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста (а при наличии медицинского заключения - до 6-ти лет). Этот отпуск может быть использован полностью или частями также отцом, бабой, дедом или другими родственниками, фактически ухаживающими за ребенком, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей

перерывы для кормления для женщин, имеющих детей до 1,5-летнего возраста

предоставление отпусков полной продолжительности до наступления 6-месячного срока непрерывной работы в первый год работы у этого работодателя для женщин перед отпуском по беременности и родам или после нее, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней для женщин, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновивших ребенка, матерям лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери

запрещено увольнять беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет (в отдельных случаях - до 6-ти лет), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14-ти лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя

"Исключением является полная ликвидация предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством", - объясняют правозащитники.

Они добавляют, что обязательное трудоустройство этих женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более 3-х месяцев со дня окончания срочного трудового договора.