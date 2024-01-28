Об этом мало кто знает. Вот на какие привилегии имеют право работницы с детьми

Женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на специальные условия работы. В частности, на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день.
Обо всех привилегиях, предусмотренных для работниц с детьми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
"Несмотря на равенство трудовых прав мужчин и женщин, работающих мамам государство обеспечивает дополнительными гарантиями. О них сегодня и поговорим", - заявляют юристы.
По их словам, запрещено отказывать в принятии на работу и снижать женщинам заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей младше 3 лет, а одиноким матерям - в связи с наличием ребенка младше 14 лет или ребенка с инвалидностью.
"Статья 184 Кодекса законов о труде прямо предусматривает недопустимость такой дискриминации, а также указывает, что отказ в принятии на работу должен предоставляться женщинам в письменной форме и может быть обжалован в суд", - отмечают правозащитники.
Также их запрещено привлекать к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направлять в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
"Обратите внимание, что в период действия военного положения объем гарантии сужен - запрещено привлекать к работе в ночное время без согласия беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 1 года", - уточняют юристы.
Для отдельных категорий женщин предусмотрена возможность установления неполного рабочего дня или неполной рабочей недели.
"Согласно статье 56 Кодекса законов о труде, по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14-ти лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящегося под его попечением или осуществляющего уход за больным членом семь в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю", - говорят эксперты.
Предусмотрена возможность сокращения продолжительности рабочего времени за счет работодателя для женщин, имеющих детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей, воспитывающих ребенка без отца.
"Эта гарантия действует и для одиноких отцов, воспитывающих ребенка без матери, в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном учреждении", - отмечают юристы.
Также для работниц с детьми предусмотрены дополнительные отпуска и другие гарантии, относящиеся к отпускам:
"Исключением является полная ликвидация предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством", - объясняют правозащитники.
Они добавляют, что обязательное трудоустройство этих женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более 3-х месяцев со дня окончания срочного трудового договора.
Ранее мы писали о том, в каком случае работодатель может отказать в предоставлении отпуска.
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