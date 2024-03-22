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Об этом мало кто знает. Вот почему копилки для денег делают в виде свинки

Почему казначеи делают в форме свинки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На протяжении многих веков традиционная форма для копилки - свинка. На самом деле так сложилось не случайно и историки даже имеют логическое объяснение этому.

О том, почему копилки изготовляют в виде свинки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.

При подготовке публикации также использовали материалы из Википедии.

Почему копилки для денег традиционно изготовляют в виде свиньи

"Люди всегда накапливали деньги, если это делали дома - то использовали для этого копилку, когда же закапывали - то брали глиняную посуду. Бывали копилки и в виде кувшина с прорезным отверстием, куда бросали монеты", - рассказывает историк.

Традиция делать копилки в виде свиньи происходит из древней Англии. Дело в том, что красная глина, из которой делали копилки, называлась словом, что по звучанию очень напоминает "pig" - в переводе с английского означает "свинья".

"Потом это слово перестали употреблять, но поскольку оно было очень похоже на "pig", то копилки начали делать именно в виде свиньи", - говорит Алферов.

 

Интересные факты о копилках

Одна из древнейших копилок датируется II веком до н. е. Ее нашли на территории современной Турции во время раскопок жилого дома. Она была сделана в виде греческого храма сокровищ и имела прорезь для монет во фронтоне храма.

Во времена Средневековья копилки изготовляли из железа, глины, дерева, керамики. Уже тогда часто встречались изделия в виде свиньи. Это животное считалось оберегом удачи и символом плодородия, полезности и бережливости.

В Германии до сих пор свинья-копилка является символом благополучия. Именно этот образ в современности часто используется в рекламе банков, сберегательных программ и т. д.

Терракотовая свинка-копилка, Маджапагит, XIV-XV вв. (фото: Википедия)

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