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Это должен знать каждый. Психологи объяснили, как бороться с чувством отчаяния

Воскресенье 07 января 2024 09:02
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Это должен знать каждый. Психологи объяснили, как бороться с чувством отчаяния Как избавиться от чувства отчаяния (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Все больше украинцев из-за войны впадают в отчаяние. Эмоционально истощенным людям с каждым днем все труднее справляться с психологическим напряжением. Если вы тоже чувствуете, что самостоятельно уже не способны вытащить себя из этого состояния, нужно обратиться за помощью к специалисту.

О том, как бороться с отчаянием, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.

Как бороться с чувством отчаяния

"Вы тоже это чувствуете? Как атмосфера вокруг становится все мрачнее, хороших новостей все меньше, а надеяться на лучшее и верить в будущее все сложнее. Приблизительно так свое состояние сейчас описывает большинство украинцев. Мы попытались разобраться, с чем это связано, и поразмышлять над тем, как можно исправить ситуацию", - пишут психологи.

Они отмечают, что плохое настроение - это нормально. Тревожные мысли в наших обстоятельствах - это тоже часть нашего существования. Но нужно быть внимательным к своему состоянию и не откладывать обращение за профессиональной помощью, если подавленность или внутреннее напряжение не проходят вообще.

Почему нам всем кажется, что сейчас стало хуже

Чувство отчаяния и страха сейчас стало массовым. Что так сильно влияет на нас:

  • большое количество плохих новостей
  • общее настроение друзей и сограждан
  • уменьшенное количество солнечного света
  • давление праздничных подготовок
  • грусть по тому, какими были эти праздники до войны

Когнитивные фильтры

"Слышали ли вы о катастрофизации? Это одно из предубеждений, которое бессознательно появляется у тех, кто склонен к апатии или тревоге, или имеет травматический опыт.

Этот фильтр заставляет смотреть человека на какие-либо новости и ситуации, как на неизбежную катастрофу, представлять самые ужасные сценарии, даже когда это касается бытовых вещей.

Худшие страхи действительно иногда сбываются. Но жизнь в постоянном ощущении крушения лишает нас радости.

Что делать в таких случаях

Чтобы снизить уровень тревоги и не отчаиваться, соблюдайте эти правила:

  • уделяйте меньше внимания прогнозам и размышлениям экспертов, журналистов и политиков. Никто не знает, каким будет будущее
  • отслеживайте, замечайте и трезво оценивайте свои катастрофические мысли. Большинство из них не пройдут проверку на реальность
  • воспитывайте в себе толерантность к неопределенности. Ни один человек не может контролировать все, даже вы

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Раньше мы писали о том, как понять, что ваш брак обречен.

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