Это должен знать каждый. Психологи объяснили, как бороться с чувством отчаяния
Все больше украинцев из-за войны впадают в отчаяние. Эмоционально истощенным людям с каждым днем все труднее справляться с психологическим напряжением. Если вы тоже чувствуете, что самостоятельно уже не способны вытащить себя из этого состояния, нужно обратиться за помощью к специалисту.
О том, как бороться с отчаянием, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.
Как бороться с чувством отчаяния
"Вы тоже это чувствуете? Как атмосфера вокруг становится все мрачнее, хороших новостей все меньше, а надеяться на лучшее и верить в будущее все сложнее. Приблизительно так свое состояние сейчас описывает большинство украинцев. Мы попытались разобраться, с чем это связано, и поразмышлять над тем, как можно исправить ситуацию", - пишут психологи.
Они отмечают, что плохое настроение - это нормально. Тревожные мысли в наших обстоятельствах - это тоже часть нашего существования. Но нужно быть внимательным к своему состоянию и не откладывать обращение за профессиональной помощью, если подавленность или внутреннее напряжение не проходят вообще.
Почему нам всем кажется, что сейчас стало хуже
Чувство отчаяния и страха сейчас стало массовым. Что так сильно влияет на нас:
- большое количество плохих новостей
- общее настроение друзей и сограждан
- уменьшенное количество солнечного света
- давление праздничных подготовок
- грусть по тому, какими были эти праздники до войны
Когнитивные фильтры
"Слышали ли вы о катастрофизации? Это одно из предубеждений, которое бессознательно появляется у тех, кто склонен к апатии или тревоге, или имеет травматический опыт.
Этот фильтр заставляет смотреть человека на какие-либо новости и ситуации, как на неизбежную катастрофу, представлять самые ужасные сценарии, даже когда это касается бытовых вещей.
Худшие страхи действительно иногда сбываются. Но жизнь в постоянном ощущении крушения лишает нас радости.
Что делать в таких случаях
Чтобы снизить уровень тревоги и не отчаиваться, соблюдайте эти правила:
- уделяйте меньше внимания прогнозам и размышлениям экспертов, журналистов и политиков. Никто не знает, каким будет будущее
- отслеживайте, замечайте и трезво оценивайте свои катастрофические мысли. Большинство из них не пройдут проверку на реальность
- воспитывайте в себе толерантность к неопределенности. Ни один человек не может контролировать все, даже вы
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