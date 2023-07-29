Это флирт или просто милый разговор? Вот как понять, что человек вами заинтересовался

Как распознать флирт

"При милом общении человек пытается быть приятным, коммуникабельным, харизматичным для того, чтобы иметь нормальные контакты с другими людьми. Просто для того, чтобы эффективно общаться с другими", - объясняет психотерапевт Ирина Ефимцова.

При этом добавляет, что флирт - это стратегия поведения, когда человек пытается показать интимную заинтересованность гипотетическим партнером. Такая стратегия имеет сексуальный подтекст.

"Какие маркеры указывают на то, что это флирт? Обратите внимание, как человек смотрит на вас. Он может делать гораздо больше комплиментов, чем это принято в межличностном общении. Тем самым он показывает заинтересованность человеком и представляет себя", - отмечает Ефимцова.

Также она объясняет, как отличить флирт от милого общения.

"Это можно сделать прямо - например, спросить об этом: "Ты сейчас со мной флиртуешь?" Или опираться на свои чувства, когда вам кажется, что вами интересуются не просто как человеком, а именно как женщиной или мужчиной", - говорит психотерапевт.

10 неочевидных признаков флирта

Следует проанализировать поведение и манеру общения человека. Обязательно обратите внимание на следующие признаки, указывающие на флирт. А именно: