Это очень вкусно! Готовим Южнобугский салат со свеклой, орехами и черносливом
Салаты со свеклой - это очень полезно, благодаря витаминам в этом овоще. Попробуйте приготовит такую закуску с орехами и черносливом.
Рецептом Южнобугского салата со свеклой, орехами и черносливом поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.
Вам понадобятся
- Отварная или запеченная свекла 500 граммов
- Орехи 80 граммов
- Чернослив 150 граммов
- Сметана 200 граммов
- Зелень для украшения
- Сахар 2 столовые ложки
- Укусус 1 столовая ложка
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите отварную или запеченную свеклу и натрите ее на терке. Добавьте столовую ложку яблочного уксуса. Тонкой соломкой нарезаем запаренный чернослив. Поджарьте орехи на сковородке или в духовке до румяности. Измельчите орешки с помощью ножа.
Добавьте в смесь чернослива и свеклы. Подсолите, добавьте две столовые ложки сахара (можно заменить медом). Заправьте все сметаной, можно украсить сверху зеленью. Приятного аппетита!
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