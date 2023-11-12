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"Это очень незаконно?". Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом (фото)

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

26-летняя певица Алина Гросу похвасталась плоским и подтянутым животиком после того, как наелась американского фастфуда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Алина Гросу показала плоский живот

Артистка запостила в stories ролик перед зеркалом, на котором предстала только в брюках и черном бюстгальтере.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Звезда погладила себя по животу, сообщив, что перед этим "наелась пиццы и картошки".

"Это очень незаконно? Кто знает куда обратиться", - поинтересовалась Алина у своих фанов.

Где находится во время войны певица

Весной 2023 года Алина Гросу поехала в Лос-Анджелес на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

В США украинка также занимается музыкой и работает. Часть своего заработка знаменитость отдает на благотворительность - помогает украинцам, пострадавшим от войны.

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