"Это очень лайтово": Ziferblat раскрыли сумму расходов на подготовку к "Евровидению"

На что уходят деньги во время подготовки к "Евровидению"

По словам музыкантов, большую часть бюджета на подготовку к конкурсу они покрывают самостоятельно. Так, в частности деньги идут на работу над номером и организацию процессов. Общественный вещатель может частично покрыть расходы на режиссера.

"Над номером может работать режиссер, которого вы выбираете сами. Общественное как организация может оплатить часть работы, если проводится тендер. Но артист может отказаться от такого тендера. В нашем случае мы сами искали режиссера, и этот вопрос был на нас, - пояснил Валентин Лещинский.

Он вспомнил о ситуации 2010 года, когда Елена Тополя участвовала в конкурсе за свой счет, а обещанное государственное финансирование так и не поступило.

"Общественное приобщено к процессу финансовой и организационной помощи насколько это возможно. Тоже самое касается поездок на препати: это за наш счет. Когда люди пишут: "Ну, пусть ребята повеселятся за счет государства" - это абсурд", - добавил он.

Ziferblat о стоимости "Евровидения 2025" (скриншот)

Сколько стоит выступление на Евровидении

Музыканты заявили, что общая сумма расходов на подготовку к конкурсу может достичь до 130 тысяч долларов.

"В общем расходы на все про все будут достигать 100 000 долларов, то есть это 120-130 000. Это очень лайтово. Мы ужимаемся во всем. Посмотрите на бюджеты других стран: там и полмиллиона, и больше - особенно если финансирование идет от государства", - отметил Валентин.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в Швеции, в городе Базель. Группа Ziferblat выступит с номером "Bird of Pray", который отражает украинское настоящее. Песня рассказывает о свободе, цикле жизни и надежде на счастливое будущее.

Представители Украины будут выступать на сцене 69-го музыкального конкурса под номером 5 в первом полуфинале, который состоится 13 мая. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17-го.