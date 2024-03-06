"Пощечина всему российскому шоу-бизнесу". Алан Бадоев высказался об артистах-предателях

"Я потерял артиста", - о Земфире

Есть несколько звезд и артистов, на которых я рос, за позицию которых я немного переживал. Не важно, что они говорят или делают. Важно, как быстро это происходит, и как убедительно. Я потерял одного артиста, которого обожал - это Земфира. Я на ее песнях рос, с каждой ее песней связан каждый мой этап... Я думал, от таких людей, как она и Цой, ты ожидаешь, что все будет сразу, а когда видишь, как попа ищет мягкое место, где приземлиться... Я спрашиваю отца, на какой стороне Высоцкий был бы, он говорит: "Боюсь, что не понятно", - рассказал режиссер.

"То, что произошло с Максом - это пощечина российскому шоу-бизнесу"

"Макс Барских – его в России не любят, и любят тоже. Все что произошло с Максом, это пощечина всему российскому шоу-бизнесу, режиму. Он записал первое видеообращение, когда я спал. Это было его внутреннее. Человек, который не ведет в принципе социальных сетей"

"За эти два года вышло много ворованных песен. Они берут его песню, перерабатывают его слова, музыку и поют. Но это нас не интересует… Он такой человек, если его не любят, он не будет навязываться. Если бы украинские слушатели послали его, он бы пошел заниматься чем-нибудь другим. Я гарантирую. Он не любит доказывать", - выразил свое мнение Алан.

О русской интеллигенции

"Мне удалось себя "отключить" от российского потока, поэтому я о них не думаю. Но недавно у меня спросили относительно Навального. Я сказал, что мне жаль любого человека, которого лишают жизни, безусловно. Но жаль ли мне, что Навальный погиб или его убили? - Я об этом не думаю, потому что я знаю, что именно в этот момент, пока мы с вами говорим, где-то убили нашего парня или девушку, и я думаю о них, а не о культуре России"

"На сегодня культура России не состоялась: мне не нужна русская культура, я больше ей не верю, я ею не вдохновляюсь, потому что поступки культурных деятелей этой страны этой вшивые, отвратительные, хилые и трусливые. А значит, все, что они продуцируют, все что они впитывают, фундаментом чего есть – это bullshit", - отметил режиссер.

"Они нигде не нужны, кроме России", - об артистах-предателях

"Ни Повалий, ни Ани Лорак, еще определенные артисты, Киркоров, они настолько знают точно, что они нигде не нужны кроме России, что их голос нигде не нужен в мире, в Украине тоже. Они могут дозарабатывать свои кусочки масла и хлеба - только там и это оказывается важнее другого. Они не верят в себя. Если бы кто-то из них поверил, что "я интересен где-то, кроме России", тогда они были бы свободнее. А они верят вождю, пусть им это будет самым неприятным сказанным моим словом", – резюмировал Алан Бадоев.