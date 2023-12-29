"Это болезненная тема". Военный ВСУ рассказал, какие проблемы со здоровьем возникают на передовой

Состояние физического и психологического здоровья украинцев отображает стресс вокруг. Однако физическая подготовка, мышление и самочувствие играет немаловажную роль в любой войне.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост военного ВСУ Евгения Строканя в X (Twitter) рассказывает, почему стоит всегда заботиться о себе.
"Война уже давно, еще будет долго, живем и воюем мы в тяжелых условиях, поэтому здоровье и физическая форма для бойцов может быть болезненной темой. Мне кажется, что у меня за два года все же получилось сохранить приемлемое здоровье и физическую форму", - пишет военный.
По его мнению, самой важной составляющей является питание. Он отмечает, что в ВСУ кормят достаточно неплохо, однако бойцы сами выбирают, что есть. И часто этот выбор - неправильный.
"Основная проблема - это чрезмерное потребление сладкого. Это какая-то эпидемия. Едят сгущенку со всем подряд, печенье, кола, сахар, конфеты, и все это в значительном количестве", - рассказывает Строкань.
Поэтому он призывает военных снизить или вообще не есть сладостей. Это поможет улучшить самочувствие, не набрать лишний вес или даже похудеть. Сахар - это быстрая энергия, однако не только из конфет ее можно добыть.
Еще одной проблемой являются энергетики.
"В них тонна сахара и стимуляторов. Надо бодрствовать. Лущите семечки, они круто тоже помогают, хотя и не очень полезные, но энергетики хуже. Кроме описанных проблем с сахаром энергетики также могут стать катализатором сердечно-сосудистых заболеваний. Это не шутки вообще, поскольку знаю крутых офицеров, умерших от сердечно-сосудистых болезней", - приводит пример Евгений.
Следующий пункт - это вода. В условиях войны военный советует пить что-нибудь утром и перед сном.
Строкань рассказывает, что многие военные испытывают проблемы с желудком, потому что ели не разогретую пищу. Если вам кажется, что на передовой невозможно, Евгений делится лайфхаком.
"Берете пакет с едой из сухпайка, скручиваете в трубочку, кладете в чашку, доливаете воды и ставите на окопную свечу до кипения. Пакет будет торчать из кружки где-то на половину, но можно потом перевернуть и нагреть холодную часть. В результате нагретая пища и кипяток для чая", - советует мужчина.
Физическая подготовка и всеобщее здоровье играют важную роль на войне (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Он также отмечает важность животного белка, которого часто не хватает в армейском питании. Поэтому когда такая возможность есть, следует восполнять пробелы.
Другая важная составляющая здоровья на войне - это физическая активность. Конечно, без спортивного зала нагружать целевые мышцы может быть сложно, но все же возможно.
"Я таскаю с собой две дешевые гантели по 22 килограмма и мне их достаточно. Ноги или спину ими хорошо не нагрузишь, но нас интересует выносливость. Также ходить много километров в броне по грязи и не падать - это неплохая тренировка мышц и умеренное кардио", - приводит пример Евгений.
Он также добавляет, что следует заботиться о своем слухе, зрении, зубах и здоровом сне. Для последнего, в частности, Строкань советует копать совсем не блиндажи.
"Лучше копайте норы, а не блиндажи. Так у каждого будет своя нора без лишнего шума и безопаснее для бойцов, потому что блиндаж легко складывается, засыпая всех внутри, если в него будет прилет. С норами такого еще не было, но их тоже нужно укреплять", - пишет военный.
В конце концов, он призывает всех не пренебрегать своим здоровьем, поскольку мы воюем против сильного врага и будем иметь еще много вызовов после победы.
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