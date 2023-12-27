Какие документы нужны военным для оформления пенсии: список
В Украине более 900 тысяч ветеранов и это число постоянно растет. Военные, которые вернулись со службы, могут оформить пенсию. Для этого нужно собрать целый пакет документов и подать его в ТЦК и СП.
О том, какие документы необходимы для оформления пенсии военным, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Military Media Center в Telegram.
Какие документы нужно подать для назначения пенсии
Для назначения пенсии ветерану следует подать в ТЦК и СП следующий пакет документов:
- заявление о назначении пенсии
- денежный аттестат (с последнего места службы)
- справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца)
- выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части
- паспорт
- налоговый номер
- выписка о регистрации места жительства лица
- справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины
- справка по реквизитам банковского счета
Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:
- выписка ЦВВК
- свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т. п.)
- справки об обучении детей
Дополнительно для пенсии по инвалидности:
- справка медико-социальной экспертной комиссии
- свидетельство о болезни/выписка ВВК
Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя в районный ТЦК и СП.
Районный ТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.
Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины.
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