Трясе все всередині: у Харкові у дівчини-інваліда вкрали візок

Дівчина-інвалід поскаржилася на крадіжку коляски в Харкові (фото: колаж РБК-Україна)

У Харкові пограбували дівчину-інваліда

Дівчина-інвалід Ірина Сорока, яка проживає в Харкові, виявила, що з її під'їзду вкрали візок. Інцидент стався сьогодні, 27 січня. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook.

Ірина написала, що просто не уявляє, хто міг таке зробити. Крадіжка коляски з електроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609 сталася з 7:00 до 10:15 по вулиці Одеській.

"Я в шоці... Навіть складно щось писати. Тільки трясе все всередині і сльози на очі накочуються", - написала Сорока, і заявила, що викликала поліцію.

Ірина Сорока (фото: facebook.com/Ірина Сорока)

Дівчина також розповіла, що залишає 90-кілограмову коляску в під'їзді, тому що її важко піднімати по сходах. При цьому на коляску вона навішувала замок. Вона підкреслила, що це не перша її коляска і завжди все було добре.

Ірина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)

Ірина попросила допомоги користувачів мережі, які прокоментували дану ситуацію.

Іринка, зараз все знайдемо! Харків не таке вже і велике місто! А якщо і прийшов час з нею розлучитися, як з шматочком старого життя перед початком нового, то купимо усім світом коляску ще краще колишньої!

Боже, яка підлість, у мене теж дочка інвалід і я знаю, як це важливо, адже це ноги інваліда, який гріх, вже немає нічого святого;

На OLX дивіться уважно нові пости сьогодні, завтра. Коляски дитячі крадуть і відразу туди, авто навіть розбирали і викладали;

У мене немає слів. Люди втратили сором і совість.

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