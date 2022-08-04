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"Працюю на 5 роботах": переселенка з Донбасу в Хмельницькому робить все, щоб не сумувати за домом

У Хмельницькому розповіли історію переселенки з Донбасу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Переселенка з Донбасу в Хмельницькому змушена працювати на п'яти роботах, щоб вижити і не думати про будинок.

Її історію розповіло "Суспільне".

Історія Валерії з Лисичанська

Валерія родом з Лисичанська. Це Донецька область, в якій зараз йдуть активні бойові дії.

У рідному місті дівчина займалася нарощуванням вій. У неї було дві студії. Їх знищили росіяни.

"Нічого навіть не встигла вивезти. Все там так і залишилося. У Сєвєродонецьку студія згоріла. Згоріла повністю будівля. У Лисичанську навіть не знаю. Навіть якщо вона залишилася неушкодженою, то навряд чи там збереглося обладнання", - з гіркотою каже Валерія.

Валерія поїхала з Лисичанська, де йдуть бої (Фото: suspilne.media)

Коли Валерія приїхала до Хмельницького вона відразу почала працювати.
Українка почала займатися нарощуванням вій і волосся. Відкрила власні курси за цими напрямками. І ділиться своїм досвідом з іншими. Крім того, почала працювати і тренером з пілону.

"Я спеціально намагалася навантажувати себе роботою, щоб не було часу на всі новини. Чи не накручувати себе, не занурюватися в цю депресію ще більше. Вона у мене була. І вибратися з неї не так вже й легко. Я намагалася себе вантажити якомога більше будь-якою роботою", - сказала Валерія.

Незабаром дівчина планує зайнятися ще й продажем салонних косметичних засобів по догляду за волоссям.

За її словами, такий темп допомагає їй триматися на плаву і фінансово, і морально.

Читайте також історію переселенки з Луганщини, яка вирвалася з пекла.

А також ми писали про те, що переселенець із Сєвєродонецька спроектував модульний будинок.

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Переселенці з Донбасу