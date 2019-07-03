Ти боягуз: Ляшко звернувся до Зеленського (відео)

Олег Ляшко розкритикував Володимира Зеленського і назвав президента України боягузом після того, як гарант заветував закон "Радикальної партії" про Тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту. Про це Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео свого виступу у Верховній Раді.

Також Ляшко зазначив, що Зеленський "навіть боїться" повернути законопроект до парламенту для подолання вето.

"Тягне час, щоб ми не встигли цього зробити до виборів, бо голоси точно знайдуться. Виявилося, ця передвиборча обіцянка Зеленського теж була жартом, як і обіцянка знизити тарифи. Досить насмішок!" - написав народний депутат.

Ляшко підкреслив, що "не дасть ні Зеленському, ні новій владі жартувати над людьми, підвищувати тарифи, продавати землю іноземцям та ховатися від відповідальності".

Ляшко назвав Зеленського боягузом

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