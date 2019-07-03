У Ляшка знайшли альтернативу кредитами МВФ

Фото: Віктор Галасюк (РБК-Україна)

Галасюк представив основні позиції економічної стратегії РПЛ

Радикальна партія пропонує альтернативу економічній політиці, яку проводила попередня влада разом з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а зараз продовжує президент Володимир Зеленський. Про це на міжнародній конференції у Торонто заявив заступник лідера Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) з економічної політики, голова комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, передає РБК-Україна.

"Перший віце-прем’єр - міністр економіки Кубів прямо зараз в Торонто заперечує одну з моїх тез, що з нинішньою економічною політикою і темпами зростання Україна за ВВП на душу населення наздожене Польщу (якщо та почекає на місці) через 50 років. Відкрию йому ще одну таємницю - за рівнем прямих іноземних інвестицій (FDI) на душу населення нинішніми темпами наздоженемо Польщу через 80 років! Так що обманюють не тільки українців, а й міжнародних партнерів! Сумно, що через відверто некомпетентних урядників мільйони українців стають вимушеними емігрантами", - написав на Facebook нардеп.

В Торонто Галасюк представив основні позиції економічної стратегії РПЛ, наголосивши що Україні потрібні не нові кредити МВФ чи продаж с/г землі, а:

- справжня судова реформа: заміна усіх суддів і перехід до їх обрання за американською моделлю (окружні судді і прокурори);

- сильна промислова політика: #ПромПакетРеформ - готовий набір інструментів і механізмів розвитку виробництва;

- розумна спеціалізація економіки (у т.ч. через перегляд міжнародних торговельних і кредитних угод, а також меморандуму з МВФ);

- суперпріоритет залучення інвестицій в інфраструктуру і виробництво та створення нових робочих місць.

"Така політика - реальний спосіб покласти край епохи бідності в Україні і зупинити економічне відставання від Євросоюзу!", - підкреслив він, запропонувавши порівняти цю стратегію з підходами Зеленського.

Згодом Галасюк опублікував власний аналіз торонтського виступу президента резюмувавши: "Зеленський не має жодної економічної програми! Він займається імітацією - намагається новою формою прикрити відсутність змісту".