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Працевлаштування в Україні 2020: які труднощі чекають українців

STYLERЖиття    15.03.2020 - 09:20
Працевлаштування в Україні 2020: які труднощі чекають українців
Працевлаштування в Україні 2020 - чого чекати українцям (РБК-Україна)

Експерти розповіли, що потрібно знати українцям при влаштуванні на нову посаду

Працевлаштування в Україні досить болюча тема для жителів країни. Згідно з дослідженнями, 44 відсотки респондентів змінюють роботу раз у 2-4 роки, а кожен п'ятий українець йде зі свого місця раз на рік або навіть частіше.

Причини звільнення з роботи можуть бути різними, починаючи з бажання зміни сфери діяльності і закінчуючи бажанням отримувати більше грошей. Про це інформує "Сьогодні".

Близько 50 відсотків опитаних, головною причиною зміни роботи, називають маленьку зарплату. "Майже стільки ж респондентів (45%) повідомили, що поміняють роботодавця, якщо відчують застій на поточному місці роботи. А ось переманити цікавою пропозицією від іншої компанії можна 39% опитаних. Ще третина опитаних (33%) готові змінити роботу, якщо їх діяльність не буде приносити задоволення. Майже стільки ж (32%) не будуть миритися з некомфортною атмосферою всередині колективу", - відзначають аналітики.

Але при всьому цьому, велике навантаження на роботі спонукає до звільнення лише 8% працюючих українців. А особисті проблеми впливають лише на 4% респондентів.

Експерти відзначають, що незамінних людей немає, але іноді роботодавцю набагато вигідніше утримати того співробітника, який подумує про звільнення, ніж знайти і з нуля навчати нового.

Так, 57% опитаних зазначили, що готові залишитися, якщо їм підвищать зарплату, 44% не звільняться за умови нових перспектив, а 35% готові залишитися, якщо їх підвищать. "Ще 31% опитаних заявив, що вони можуть залишитися в компанії, якщо їх заробітна плата буде регулярно переглядатися, а 28% можуть утримати певні бенефіти, а саме - компенсація витрат на навчання, курси або тренінги", - відзначають експерти.

В той же час є безліч причин, за яких роботодавці звільняють українців. "До найбільш частих причин звільнень можна віднести те, що людина не виправдала надій. Це "дельта" між очікуваннями і реальністю. Завищені очікування можуть сформувати як самі працівники, переоцінивши свої можливості, обіцяючи роботодавцю швидкий результат там, де він неможливий. Так і сам роботодавець - не розуміючи всієї суті поставленого завдання", - пояснила Оксана Вогнева, Head of Recruitment and Management Practice порталу з пошуку роботи Jooble.

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