Важкі часи настали: в мережі показали початок туристичного сезону в Криму

Відомий кримський блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала на своїй сторінці в Twitter підбірку фотографій з найпопулярніших кримських пляжів. На більшості фотографій туристи практично відсутні, а територія виглядає непрезентабельно, а місцями навіть завалена сміттям.

Блогер зазначає, що сезон в окупованому Криму вже почався, так як почалися шкільні канікули, а погода сприяє відпочинку на березі, проте туристи не прагнуть на півострів. Їх відлякують високі ціни і відсутність нормального сервісу в курортних зонах.

Пляж в Алушті (twitter.com/KrimRt)

"Сьогодні ми вирішили побувати в "Канаке". Від Морського трохи більше 25 км в бік Алушти. Схоже, ми одні вирішили тут побувати... Сезон 2019", - так вона підписала фотографії.

Порожні пляжі під Алуштою (twitter.com/KrimRt)

На пляжах в Гурзуфі виявилися відпочиваючі, але швидше за все це не туристи, а місцеві жителі, так як вони не користуються лежаками – дорого.

"Гурзуф. Цікавий % зайнятості лежаків", - написала RoksolanaToday&Крим і в коментарях їй відповіли, що лежаки платні.

Пляж у Гурзуфі (twitter.com/KrimRt)

На пляжі в Євпаторії безлюдно й залишки споруд виглядають непрезентабельно.

"Пляж Сонечко. Саки-Євпаторія. А колись раніше це був самий відвідуваний пляж", - зазначила блогер.

Пляжі Саки-Євпаторія (twitter.com/KrimRt)

Також вона показала і пустельний Кримський міст, який на початку сезону відкритий, але туристи не їдуть.

"Ну таке. Сезон. Ось і прут", - пожартувала блогер.

Кримський міст (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця.

А також розповідали про те, що пустельні пляжі Криму розсмішили мережу.