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Порошенко відреагував на заяву бізнес-партнера Зеленського щодо "мовного закону"

Новини » Політика    31.05.2019 - 16:49
Порошенко відреагував на заяву бізнес-партнера Зеленського щодо "мовного закону"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко прокоментував інтерв'ю співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра

Екс-президент України Петро Порошенко прокоментував заяву бізнес-партнера президента Володимира Зеленського щодо "мовного закону". Про це Порошенко він сказав у ході з'їзду партії "Європейська солідарність".

Так, Порошенко прокоментував інтерв'ю співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра, в якому він висловив своє ставлення до "мовного закону".

"Буквально вчора в соціальних мережах широко обговорювалося інтерв’ю бізнес-партнера президента: закон про мову - "отменить"; квоти на українську на радіо і телебаченні - прибрати. Бо все це заважає "Кварталу" продавати фільми в Росію.
Хай продають, коли вже так хочеться українською, а росіяни хай вчать нашу мову. І як тут не згадати Ліну Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову"?!", - сказав Порошенко.

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