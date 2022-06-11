Особливий поминальний день: що не можна робити у Троїцьку суботу

Дата Троїцької суботи прив'язана до Воскресіння Христового і тому змінюється щороку. Цього року вона випадає на 11 червня.

Що потрібно зробити в Троїцьку батьківську суботу 2022 - читайте в матеріалі Styler.

Субота передує собою входження в Петрів або Апостольський піст, який починається 20 червня у 2022 році. Ця дата для православних має особливе значення.

Що сьогодні обов'язково потрібно зробити

Християни батьківську суботу повинні почати в храмі, де в цей поминальний день потрібно зробити заупокійне богослужіння. Це особлива панахида.

Під час служби в церкві віруючі повинні молитися про своїх покійних батьків, родичів і близьких, можна написати заупокійні записки і поставити свічки.

Потрібно принести з собою частування, віддавши перевагу хлібу, фруктам солодощам. Священнослужителі їх освятять і передадуть їжу нужденним.

Після відвідин храму всією сім'єю люди відправляються на кладовище. Запалюють лампадки. Якщо прах близької людини спочиває в могилі, на неї кладуть хвойні гілки або живі квіти.

Трійцю називають не тільки П'ятидесятницею, а й зеленим святом. За старих часів наші предки день перед Трійцею і наступну за нею тиждень вважали періодом настання літа.

Крім того, в батьківську суботу заведено роздавати милостиню. Але не просто так, а з проханням помолитися за родичів.

Що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу

У цей день не можна поминати самогубців і тих, хто не був хрещений в православній вірі.

Не можна влаштовувати банкети і розпивати спиртні напої на кладовищі.

Бажано не залишати на могилах покійних їжу.

Не можна поминати покійних поганими словами, згадувати їм образи і погані вчинки.

Відзначимо, що в цей поминальний день заведено пригощати цукерками, печивом або пиріжками друзів, сусідів і знайомих. Дуже важливо пом'янути близьких!