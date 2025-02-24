Вселенная подарит крылья счастья только этим знакам Зодиака

Водолей

Не бойтесь спорить и доказывать свою правоту, если на все 100% знаете, что вас пытаются обмануть. И если ваша совесть чиста, а лукавству и интригам нет места в вашей душе, то уже во вторник Вселенная преподнесет для вас особый презент. Сюрприз будет очень уместным, он вас осчастливит.

Весы

Таро-гороскоп на 25 февраля сулит вам интересный день. Вас ждут искушения и соблазны, сдержать будет непросто. Но если вы будете помнить о своих целях и не переступите черту - награда окажется очень щедрой. Вселенная не оставит вас без порции счастья, важно лишь помнить, что всегда побеждают правда и доброта.

Овен

Вас ждет день открытий и сорванных масок. Карты Таро сулят вам очень удачный момент, который точно не стоит упускать. Настраивайтесь на победы и свершения, вскоре Вселенная подарит вам немало счастливых событий. От радости вам захочется порхать, словно бабочка.

Рак

Во вторник важно правильно расставить приоритеты. Не стоит жертвовать собой ради людей, которые этого не ценят. Ставьте свои интересы на первое место и помните о своих мечтах. Вселенная готовит для вас особый сюрприз, важно лишь ее не разочаровать.