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На Троєщині побудують величезну зону відпочинку з фонтанами на воді: як вона виглядатиме

Автор: Роман Мирончук

На Троєщині планують облаштувати один з найбільших паркових комплексів у Києві, в якому будуть фонтани на воді з кольоровою підсвіткою, оглядові майданчики та зони відпочинку.

Про це розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков на своїй сторінці в Facebook.

Він показав попередній ескізний проєкт, на якому видно новий парк вздовж вулиці Миколи Закревського.

Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)

"Чекаю ваших думок. Приєднуйтесь до обговорення проєкту в коментарях, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, сусідів або груп. Це дозволить розробникам проєкту врахувати зауваження мешканців!" - написав він.

Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)

Користувачі мережі прокоментували це і внесли свої пропозиції.

  • Пропозиція проста - очищення води, щоб була придатна для пари пляжів і затінення. Попереду нас чекають спекотні роки, будемо рятуватися;
  • А можна в плани внести створення зони відпочинку зі спортивним парком, пляжем і "стежкою здоров'я" уздовж всієї вулиці М. Закревського?
  • Ідея з фонтанами дуже класна! Є одне зауваження або побажання щодо місця на фото, де дитячий майданчик. Справа в тому, що це єдине місце в районі, де залишилася крута, безкоштовна зимова гірка, на яку з'їжджаються з усього району. Якщо внизу з'явиться майданчик, то дітям більше ніде буде взимку кататися.
  • Підтримую. Фонтани - бомба! А ось найкрутішу зимову гірку Троєщини потрібно залишити або може навіть зробити крутіше. На ній цілі троєщинські покоління "батьків і дітей" виросло. Дитячі майданчики в кожному дворі є, а де немає, то ось там і поставте.
  • Не потрібно дитячого майданчика, краще зимова гірка.
  • Альтанки для відпочинку не завадили б. Я думаю дитячі майданчиків в достатку в "Я люблю мій парк". Тут можна було б зробити просто прогулянковий парк з великою кількістю лавок для посиденьок.

Нагадаємо, в Києві активізувалися безстрашні батьки, які пускають на лід дітей у +7.

Раніше в Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви.

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