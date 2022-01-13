На Троєщині побудують величезну зону відпочинку з фонтанами на воді: як вона виглядатиме

Він показав попередній ескізний проєкт, на якому видно новий парк вздовж вулиці Миколи Закревського.

Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)

"Чекаю ваших думок. Приєднуйтесь до обговорення проєкту в коментарях, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, сусідів або груп. Це дозволить розробникам проєкту врахувати зауваження мешканців!" - написав він.

Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)

Користувачі мережі прокоментували це і внесли свої пропозиції.