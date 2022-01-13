На Троєщині побудують величезну зону відпочинку з фонтанами на воді: як вона виглядатиме

На Троєщині планують облаштувати один з найбільших паркових комплексів у Києві, в якому будуть фонтани на воді з кольоровою підсвіткою, оглядові майданчики та зони відпочинку.
Про це розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков на своїй сторінці в Facebook.
Він показав попередній ескізний проєкт, на якому видно новий парк вздовж вулиці Миколи Закревського.
Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)
"Чекаю ваших думок. Приєднуйтесь до обговорення проєкту в коментарях, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, сусідів або груп. Це дозволить розробникам проєкту врахувати зауваження мешканців!" - написав він.
Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)
Користувачі мережі прокоментували це і внесли свої пропозиції.
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