У КМДА розповіли про будівництво метро на Троєщину: "початок фактично стартував"

У Києві будівництво довгоочікуваного метро на Троєщину вже де-факто стартувало, і до кінця 2021 року запланований запуск на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільного сполучення, після чого почнуться роботи зі зведення нової лінії підземки.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю " Обозреватель ".

За словами чиновника, арочний міст через Дніпро сьогодні стоїть "вже в проектному положенні".

"До кінця місяця знімуть уже всі ці іржаві тимчасові опори. Заїзд зі сторони Нижнього та Верхнього валу на сьогодні зроблений, там залишилося провести благоустрій. Достатньо активні роботи зараз ведуться на території Русанівських садів", - говорить Поворозник.

Він зазначив, що наразі якраз будується частина метрополітену, яка повинна піти з моста під залізницю (під землю). Крім того, тривають роботи з будівництва переходу через залізничні колії, щоб доїхати до вулиці Бальзака на житловому масиві Троєщина. Там же облаштовується дорожнє покриття, яке примкне до мосту.

"А наступним кроком якраз і буде метрополітен, початок будівництва якого, фактично, стартував", - наголосив заступник голови КМДА.

Влада сподівається, що вдасться знайти інвестора для будівництва підземки. Зокрема, мова йде про великі європейські банки, які готові надавати місту "досить дешеві кредити" для цих цілей.

"Частина проекту у нас є. І після того, як поїде автомобільна частина - ми плануємо перейти до активного будівництва метрополітену", - додав Поворозник.

Він пояснив, що метрополітен від'єднується від переходу, враховуючи, що він в Русанівських садах йде під землю.

"Справа, якщо подивитися, там уже стоять сваї для будівництва метро в бік "Тараса Шевченка". Тому будівництво метро вже не буде зв'язане з будівництвом мосту. Всі основні роботи будуть зроблені", - говорить чиновник.

Так, на Подільському мостовому переході відкрита частина лінії метро і вона майже готова - це 3 станції.

Поворозник вважає, що реалізувати проект можна буде мінімум за 5 років з моменту старту активного будівництва.